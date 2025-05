Fiat brengt Italiaans icoon terug naar het heden

Een icoon zonder dat je er wellicht dagelijks bij stilstaat: Fiat doet inspiratie op bij een Italiaans icoon van vroeger.

Misschien zie je de Fiat 500 wel als de ultieme vorm van stadsmobiliteit uit het oude Italiaanse straatbeeld, maar eigenlijk kan die eer maar naar één vervoersmiddel gaan. En dat is natuurlijk de Vespa. Deze bromscooter was voor de stadsjungle ideaal om overal tussendoor te kunnen schieten. En dat doet de Vespa nog steeds, want het scootermerk bestaat nog. Ten tijde van de Vespa, een product van Piaggio, werd nog iets verzonnen om Italië mobiel te maken. De VespaCar.

Piaggio Ape

Dat groeide al snel uit tot een fenomeen. De VespaCar begon als letterlijk de voorkant van een Vespa met dubbele achterwielen voor extra praktisch gemak. Later nam dit driewielige voertuig de verschijningsvorm aan van een soort kleine bestelwagen met één voorwiel, lijkend op de Indiase tuktuks. Toen werd het de Piaggio Ape. Vespa betekent wesp en Ape betekent bij, dus je snapt de overlap. De Piaggio Ape werd bijna net zo’n grote hit als de Vespa, want voor de Italiaan die zijn spullen van hot naar her moet brengen is zo’n ding fantastisch. Net als tuktuks en de Vespa is het stuur niet een rond autostuur maar een fietsstuur. De aandrijving, afhankelijk van de generatie, wordt ook verzorgd door een kleine bromfietsmotor met, houd je vast, 2,5 pk.

Ape in het nieuw

Je kan bepaalde varianten van de Piaggio Ape nog kopen, maar nog wel met een brommend motortje. Er komt nu een toekomstbestendige versie van de Ape, met dank aan Fiat. Overigens noemt het Italiaanse merk hun concullega’s van Piaggio nergens, want een driewieler kan iedereen bouwen. Toch denken wij dat raakvlakken tussen de twee niet heel vergezocht zijn, kijk maar.

Ontmoet de Fiat Tris. Een volledig elektrisch bestelwagentje bedoeld voor de zogeheten ‘Last Mile Delivery’. Het wagentje moet dus in de logistieke voedselketen het allerlaatste voertuig zijn waar je spul in arriveert. Emissievrij en met een actieradius van 90 kilometer worden dat vooral stadskilometers.

We krijgen niet veel foto’s van de Fiat Tris, maar wel twee beelden waar de verschillende configuraties op zijn te zien. Een platte kar en een pickup. Bij die laatste kun je de lading mooi opstapelen en die platte kar lijkt meer een basis voor iets anders te zijn. Denk aan een gesloten opbouw of waar Ape’s ook nog wel eens voor worden ingezet: rijdende koffie- of ijscotentjes.

Panda-feature

De Fiat Tris weegt 1.025 kg, wat vergeleken met de zo’n 250 kg zware Ape wel een verschil is. Wel heb je 12,2 pk tot je beschikking, bijna vijf keer zo veel als een Ape. Voor een EV valt het op zich mee qua gewicht en de Tris heeft expres een niet zo grote 6,9 kWh-batterij, geleend uit de Topolino. Daarnaast krijg je een feature die we nu ook in de Grande Panda zien: een snoer dat vanuit de auto in het stopcontact kan. Daarmee kan je niet snelladen, maar is de Tris weer goed om 90 kilometer verder te rijden in zo’n vier uur.

Helaas moeten wij erbij staan en ernaar kijken: Fiat richt de Tris op het Midden-Oosten en Afrika, om daar bij te dragen aan minder uitstoot in stedelijke gebieden. Het idee van een Tris in Italië is dus bij deze al afgeschoten. Totdat Fiat zich bedenkt, uiteraard.