Ferrari F430 vliegt in de fik tijdens het tanken

Zie je wel, auto’s met verbrandingsmotoren vliegen ook nog af en toe in de hens!

Als we weer eens berichten over het feit dat er toevallig elektrische auto in de fik is gevlogen schreeuwen sommigen moord en brand (ha). Want auto’s met een verbrandingsmotor fikken ook hoor! Nou, dat klopt helemaal. Kijk maar naar deze geroosterde Ferrari.

In het verleden vlogen supercars veel vaker in de fik dan tegenwoordig. Zo’n motor achterin kan ontzettend heet worden. Het is niet de eerste keer dat een auto met dit logo het spontaan heet krijgt onder de voeten. Dit keer was het een Ferrari F430, de auto veranderde in een vlammenzee terwijl de eigenaar stond te tanken.

Het incident voltrok zich afgelopen vrijdag. Een man in de Amerikaanse staat Tennessee stond nietsvermoedend zijn prachtige Ferrari F430 te voorzien van peut. Door onduidelijke redenen vloog het motorblok in de fik.

De F430 was de laatste V8-supercar van Ferrari met een gerobotiseerde F1-automaat. Je kon de auto ook met een handbak krijgen. Zijn opvolger was de 458, die mede door de moderne techniek nog steeds serieus geld waard is als tweedehands auto. De handbak verdween, daar kwam wel een razendsnelle automaat met dubbele koppeling voor in de plaats.

Ferrari F430 in de fik

Misschien dat de eigenaar voor een 458 kan shoppen als de verzekering het geld heeft uitgekeerd van dit incident. Het goede nieuws was in elk geval dat de brandweer snel ter plaatse kon komen. Zo werd voorkomen dat de complete Ferrari F430 aan de vlammen ten onder ging. Maar goed, de auto is toch voor bijna 50 procent gebakken. Handige Harry die hier nog wat van weet te maken. Misschien een leuke koffietafel van de voorzijde.

In de eerste beste Michael Bay-film zou meteen de auto en het complete tankstation ontploft zijn. Gelukkig werd zo’n inferno, mede met dank aan de hulpdiensten, voorkomen. Helaas voor de eigenaar zit een lekker partijtje sturen in het weekend er niet meer in met deze Ferrari. Spijtig.

Fotocredit: Signal Mountain Fire Department via Facebook