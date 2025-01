Veilinghuis rekent op een miljoen (!) voor de F430 van Trump

Terwijl het gewoon een doodnormale F430 is.

De verkiezingsoverwinning van Trump is voor de een goed nieuws en voor de ander slecht nieuws. Voor Rockstar Car Auction is het goed nieuws, want zij hebben de Ferrari F430 van Trump in de aanbieding. En daarmee hebben ze goud in handen. Dat denken ze in ieder geval zelf…

De auto van Trump is de meest standaard F430 die je maar kunt vinden, uitgevoerd in Rosso Corsa met een Tan interieur. Een hartstikke gave auto natuurlijk, maar verder geen collector’s item. De kilometerstand is wel behoorlijk laag, met 9.395 mile (15.120 kilometer).

Wat de auto echt bijzonder moet maken is de vorige eigenaar, Donald J. Trump. Door Trump flink op te hemelen probeert Rockstar de waarde nog wat op te drijven. In de beschrijving wordt vermeld dat hij een landslide victory boekte in 2024 (dat viel reuze mee), dat hij de Time Person of the Year was (dat waren Hitler en Stalin ook) en dat hij twee moordpogingen overleefde (dat was vooral geluk).

Als we het veilinghuis moeten geloven heeft deze Ferrari een buitengewone historische betekenis. Daarom hebben ze torenhoge verwachtingen van de veiling: ze rekenen op een bedrag van 750.000 tot 1 miljoen dollar.

Nu is de F430 van Trump al twee keer eerder geveild, dus we kunnen even kijken wat ‘ie toen opbracht. In 2017 werd de auto geveild voor 270.000 dollar en in 2020 ging de Ferrari wederom onder de hamer. Toen was de opbrengst 330.000 dollar. We zien een stijgende lijn, maar een miljoen dollar lijkt ons nog steeds heel optimistisch. Wat de auto echt waard is weten we 9 maart, want dan loopt de online veiling af op de website van Rockstar.

Als je geïnteresseerd bent in Ferrari’s met een bekende eigenaar: de F355 van Schumacher wordt ook binnenkort geveild.