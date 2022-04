Ziehier, de meest lompe Rolls-Royce aller tijden

Sommige tuners weten echt niet wanneer ze moeten stoppen. Deze Rolls-Royce Cullinan van Keyvany is hier een voorbeeld van.

Een Rolls-Royce Cullinan is lomp, groot, pompeus, zwaar, noem het allemaal maar op. Maar dat is bij een Rolls-Royce lang niet zo erg als bij een Lotus. Bij een Rolls gaat om twee dingen: ultieme luxe en uitstraling. Dat eerste is sowieso in orde bij de Cullinan. Het tweede eigenlijk ook. Het is misschien geen traditionele limousine, maar je hebt wel dezelfde statige uitstraling.

Helaas trekt een SUV ook onherroepelijk een andere publiek aan dan traditionele limousines. Dit is een publiek dat graag wat aftermarket aanpassingen laat doorvoeren aan hun auto. En dan wordt het bij een Cullinan al héél snel een wanstaltige vertoning.

Het nieuwste bewijs hiervan is de Cullinan van Keyvany. Deze naam ken je misschien nog niet, maar dat komt omdat deze toko ook nog niet zo lang bestaat. Net als Mansory is dit een Duitse tuner waarbij het niet gek genoeg kan. Niet geheel toevallig is Keyvany opgericht door iemand die bij Mansory vandaan komt.

Keyvany heeft de Cullinan voorzien van een bodykit die ronduit potsierlijk is. Van de massieve voorgevel tot de opzichtige diffuser: alles aan deze auto is over the top. Uiteraard zijn er ook gigantische jetsers, die 24 inch meten.

Natuurlijk moeten de eigenaren ook nog een beetje met de cijfers kunnen pochen. In plaats van 571 pk, heeft de Cullinan van Keyvany daarom 740 pk. Het koppel is opgeschroefd van 850 Nm naar maar liefst 1.120 Nm.

Herrie schoppen kan ook met deze Rolls-Royce. Volgens Keyvany kunnen de uitlaten “subtiele kamermuziek” ten gehore brengen, maar ook “krachtige heavy metal”. Dat is natuurlijk in strijd met alles waar Rolls-Royce voor staat, maar het past weer wel bij het schreeuwerige uiterlijk.