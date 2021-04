Rolls-Royce Cullinan is nu ook met bestekbak te krijgen - Autoblog.nl

In landen met traditionele rollenpatronen is de Cullinan opeens interessant voor beide geslachten.

Sommige statussymbolen zijn niet per se praktisch (een Bugatti Chiron bijvoorbeeld), maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Een Rolls-Royce Cullinan is gewoon een hartstikke praktische auto. Mits je de ruimte hebt.

Rolls-Royce wil de praktische kant van de Cullinan nog maar eens benadrukken. Op het eerste gezicht lijkt het alsof je naar een foto uit de folder van de Keukenkampioen zit te kijken, maar dit is toch echt een Rolls-Royce. Bij Rolls-Royce kun je eindeloos personaliseren en dat geldt dus ook voor de kofferbak. Uiteraard heeft Rolls-Royce een klinkende naam bedacht voor dit laatje: de Recreation Module.

De bestekbak die je hier ziet is maar een voorbeeld. Als je geen plannen hebt om een driegangen picknick te organiseren kun je ook voor een hele andere inrichting kiezen. Als je vissen als hobby hebt (een voorbeeld dat Rolls-Royce zelf geeft), komt de ‘Recreation Module’ van je Cullinan er weer heel anders uit te zien. We zien het nog niet helemaal voor ons, vissen met een Cullinan, maar een vis-editie kan dus wel.

Vorig jaar liet Rolls-Royce ook al een voorbeeld van een Cullinan met een Recreation Module zien. De kofferbak was toen speciaal ingericht voor een fotograaf. In de lade waren toen dus onder meer een laptop, een iPad en een drone opgeborgen. Wederom geen realistisch voorbeeld, want fotografen die zich een Cullinan kunnen veroorloven zullen er niet bijster veel zijn. Een voetballers- of rapperseditie zou waarschijnlijk beter aansluiten bij de huidige clientèle van Rolls-Royce.

Het idee is desondanks duidelijk: met de Recreation Module is de Cullinan geheel naar wens in te richten. Deze mogelijkheid brengt mooi weer wat extra geld in het laatje bij Rolls-Royce. Als je meerdere vrijetijdsbestedingen hebt als Rolls-Royce-klant kun je zelfs meerdere Recreation Modules bestellen. Het laatje kun je dan wisselen, afhankelijk van wat je op dat moment van plan bent. Althans, dat laat je natuurlijk doen.