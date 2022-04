BMW i4 M50 rijtest en video

Het eerste M-model met volledig elektrische aandrijving. Is dit de toekomst of een gruwel voor de liefhebbers? De rijtest van de BMW i4 M50 moet dat duidelijk gaan maken.

De reguliere i4 eDrive40 was al een feest om te rijden, dat zou wat kunnen beloven voor zijn sterkere broer. Even weer opfrissen: de BMW i4 is feitelijk een BMW 4-serie Gran Coupe. Met vier portieren en een grote kofferklep is het een relatief praktisch model. Binnenin is er ruimte genoeg, want het accupakket heeft een beperkte hoogte en is slim in de vloer verwerkt.

De i4 is gebaseerd op een flexibele voertuigarchitectuur die van meet af aan is ontwikkeld voor volledig elektrische aandrijving, maar op hetzelfde platform worden diesels, benzines en PHEVS gebouwd. BMW biedt nog niet alle keuzes, maar een elektrische 3-serie sedan, touring of zelfs een elektrische 4-serie cabriolet zou moeten kunnen. Al deze auto’s staan immers op hetzelfde platform.

i4 M50

De BMW i4 M50 is het eerste elektrisch aangedreven model van BMW M GmbH. Sommigen zullen moeten wennen, anderen zullen denken dat BMW eerder een tegenstrever voor de Tesla Model 3 Performance had kunnen uitbrengen. Voor beide invalshoeken is wat te zeggen, maar feit is: de toekomst is nu en we zullen alleen maar meer elektrische performance auto’s gaan zien.

Qua uiterlijk kreeg de i4 M50 de klassieke designelementen van BMW M modellen, zoals de U-vorm in de voorbumper en verschillende Cerium Grey en hoogglans zwarte accenten. Een M specifieke achterspoiler maakt de metamorfose van de BMW i4 M50 compleet. Nou ja compleet: net als bij de overige M-performance modellen (M135i, M340i, M760Li etc) is het uiterlijk verre van uitgesproken. Het is een i4 met een M-pakket en andere badges. En een ontzettend cool kleurtje, wat in dit geval serieus helpt.

M50 power!

Enigszins Duits en ook enigszins vermoeiend is er weer eens een (over)boost functie die geactiveerd moet worden. Alleen in de SPORT modus is gedurende 10 seconden het maximale vermogen van 544 pk beschikbaar. En alleen dan doet de BMW i4 M50 de sprint naar de 100 km/h in 3,9 seconden.

De topsnelheid is elektronisch begrensd op 225 km/h. Ondanks de 500+ pk is de i4 M50 dus geen echte autobahnbeuker, dan slurpen de twee elektromotoren op de voor- en achteras de accu te snel leeg. Dat doet een dikke diesel een tikkie beter. Om het maximumkoppel van 795 Nm te verslaan heb je wel een echt hele stevige diesel nodig, dat dan weer wel.

Met die cijfers (544 pk, 795 Nm) is de BMW i4 M50 ziek snel. Echt letterlijk ziek snel. Het is niet iets nieuws, maar EV’s hebben het koppel direct beschikbaar. Inhalen, invoegen, andere weggebruikers vernederen – de BMW i4 M50 bleek tijdens rijtest alles moeiteloos te doen. Jezelf als bestuurder of je passagiers misselijk rijden – ja ook dat is echt geen probleem.

Accu, range en laden BMW i4

De hoogvoltage-accucellen zijn relatief dun en hebben een 20 procent hogere energiedichtheid in vergelijking met de BMW i3. Doordat ze slim in de carrosserie zijn opgenomen blijft de vloer redelijk laag.

Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 80,7 kWh en de WLTP range bedraagt 510 km (80 km minder dan de i4 eDrive40). In de praktijk schommelt de actieradius zo rond de 350 km, voor in Nederland voor de meesten meer dan genoeg. Snelladen kan dankzij een nieuwe Combined Charging Unit (CCU) tot 200 kW. De BMW i4 kan driefase opladen aan een AC-oplaadpunt, met een maximale capaciteit van 11 kW.

Stuurt de i4 M50 als een echte M?

Alle 3-series, 4-series en de i4 eDrive40 stuurden lekker en zijn ook allemaal lekker speels. Het slaat nergens op, maar wij van de redactie vinden het fijn dat zelfs een 330e en 330d xDrive haaks een bocht uit kunnen komen.

Je zou dus denken dat het eerste M-performance model met elektrische aandrijving ook een groot feest zou worden. Helaas, denk dan nog maar eens. De i4 M50 is geen slechte auto, maar zo leuk als die zou kunnen zijn, is de M50 niet geworden. Dankzij elektromotoren op zowel de voor- als achteras en ongetwijfeld superslimme software weet de i4 M50 alle 544 paarden en 795 Newtonmeters bijzonder effectief op de weg over te brengen.

Effectief, maar ook wat saai. Draai het stuur in de goede richting, rag het gaspedaal in en de i4 M50 stampt zo snel mogelijk richting horizon. Meer oldskool quattro dan de spannende xDrive systemen waar we inmiddels van waren gaan houden. De input die je als bestuurder kan, mag en moet leveren is te beperkt. Zeker vergeleken met de achterwiel aangedreven i4 eDrive40 waarmee iedere bocht een kans wordt om de meest epische drifts neer te leggen.

De potentie van een vierwielaandrijver is veel groter, wat dat betreft vreemd dat BMW het voor M440i, M5, M340i, X5M allemaal leuk weet te maken, maar voor het eerste elektrische M-Performance model niet. Tesla weet dat een stuk beter te doen met een slider waarbij je kan aangeven hoeveel kracht er naar voor- en achterwielen toe mag. BMW geeft notabene sterren voor drifts in het iDrive systeem van de M3 en M4, dus ze weten zeker hoe het moet…

Een bekend interieur, maar minder knoppen

Gelukkig is het voor het meest dagelijks gebruik en voor het gros van de potentiële kopers geen heel groot issue. Dus door naar de zaken die BMW wel lekker voor elkaar heeft. Het interieur van de i4 is de juiste mix van oude, vertrouwde zaken zoals de iDrive controller met fysieke knoppen. Aangevuld met het BMW Curved Display die het 12,3 inch instrumentenpaneel en 14,9 inch centrale display samensmelten tot één gebogen glazen oppervlak. Zoals het hoort is het scherm lichtjes naar de bestuurder gericht, een beetje zoals vroeger.

Wel jammer dat er een aantal fysieke knoppen zijn verdwenen. Alles voor de klimaatbediening is verdwenen en moet via het touchscreen worden bediend. Het wordt er nooit handiger door, zelfs niet zoals bij de i4 als de software slimme dingen bedenkt.

Conclusie en prijs

Met een software update voor een gavere Sport(+) stand kan de BMW i4 M50 bijna de perfecte auto worden. Ruimte zat, comfort genoeg, snelheid te over, een adequate range. Jammer dat de (echt) lage bijtelling verleden tijd is, maar de i4 eDrive40 en M50 hebben nog wel wat voordeel.

Voor de i4 M50 vraagt BMW 72 mille, maar het rijtest exemplaar kost € 94.709,12. De kleur Frozen Portimao Blau metallic hoogt de prijs op met € 3.595, maar het smoelt wel bijzonder goed. De M Interieurlijsten Carbon Fibre van € 587,- en het M Carbon exterieur pakket van € 2990,- zou ik persoonlijk weer laten voor wat het is. Toch knaagt het ook dat de goedkopere i4 eDrive40 de betere stuurmansauto is. Dat moet BMW beter kunnen, de i4 M50 heeft alle ingrediënten, maar het komt er net niet helemaal uit.