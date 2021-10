Zo ziet 5,9 meter aan Rolls-Royce Cullinan eruit

Voor degenen die een standaard Rolls-Royce Cullinan wat aan de krappe kant vinden is er deze verlengde Cullinan.

Voorheen was de Range Rover de koning van de SUV’s. Je zou kunnen zeggen: de Rolls-Royce onder de SUV’s. Vervolgens was daar de Bentley Bentayga om die rol over te nemen. Tot 2018. Toen verscheen namelijk de échte Rolls-Royce onder de SUV’s ten tonele: de Cullinan.

De Rolls-Royce Cullinan is een auto waarin je absoluut niets te kort komt. Niet op het gebied van comfort en ook niet op het gebied van ruimte. Toch zijn er altijd weer mensen met een overschot aan geld die vinden dat het groter en beter moet. Van de Ghost en de Phantom heeft Rolls-Royce daarom Extended Wheelbase-versies.

Die mogelijkheid is er alleen niet voor de Cullinan. Gelukkig voor degenen die wél een lange wielbasis willen, maar absoluut geen sedan willen is er Klassen. Dit Duitse bedrijf is gespecialiseerd in het verlengen van auto’s. Dit doen ze zowel bij sedans als bij SUV’s. Ook met een Cullinan weten ze wel raad.

Hoe een verlengde Cullinan eruitziet kun je op deze afbeeldingen zien. Toegegeven: het ziet er niet eens verkeerd uit. De Cullinan is er alleen maar imposanter op geworden. En een rijdend flatgebouw was het toch al. Naar verluidt heeft Rolls-Royce ook geen auto-ontwerpers ingehuurd om de Cullinan te ontwerpen, maar een architect.

Enfin, tijd om ter zake te komen. Hoe veel langer is deze Cullinan geworden? Klassen heeft de wielbasis van deze Cullinan verlengt met 580 mm. Het resultaat: de wielbasis bedraagt 3.875 mm en de totale lengte komt uit op 5.912 mm.

Hoewel deze verlengde Rolls-Royce Cullinan er gigantisch uitziet, is dit nog altijd minder dan een Phantom EWB. Die heeft namelijk een lengte 5.982 mm. Je hebt echter wel een kortere wielbasis: 3.772 mm. Qua wielbasis kun je dus iedereen de loef afsteken in deze Cullinan. Tenzij er mensen zijn die een nog langere auto hebben besteld bij Klassen. Dat kan namelijk ook.

Een Phantom EWB kost in Nederland €650.890, maar deze Rolls-Royce Cullinan van Klassen gaat daar waarschijnlijk nog overheen. Dat is een gokje van onze kant, want de prijs is op aanvraag. Maar dat zegt eigenlijk genoeg.