Zieke Verstappen nog niet helemaal de oude

De zieke Verstappen was nog niet de oude tijdens de vorige race en is dat eigenlijk nog steeds niet.

Formule 1 is altijd een samenkomst van omstandigheden. Alles luistert extreem nauw. Alle schakeltjes moeten helemaal perfect zijn wil je winnen en niet verliezen. Afgelopen weekend zagen we dat Sergio Pérez de GP van Saudi-Arabië 2023 won, in tegenstelling tot de gedoodverfde favoriet Max Verstappen.

Hoe dat kwam? Nou, dat ligt volgens de tweevoudig wereldkampioen aan zijn gezondheid. Hij was namelijk niet fit twee weken geleden en helaas is hij dit nu nog steeds niet. Ons Max heeft last van een virus. Dat laat hij weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan de GP van Australië, die dit weekend plaatsvindt.

Zieke Verstappen moest rijden ‘met één long’

De zieke Verstappen liet tegen de aanwezige pers het volgende optekenen:

Ik keek er niet echt naar uit (de break van 3 weken), maar toen werd ik heel erg ziek. Sindsdien ben ik een beetje aa het kwakkelen. Met name na de laatste race. Ik denk dat die deze drie weken in het teken staan van om weer helemaal fit te worden. Ik had het geval dat ik een long miste. Ik dacht dat het tijdelijk was dat weekend.



Meestal ben je een dag of twee a drie ziek. Daarna ben je weer beter en kun je weer trainen. Toen ik in de auto stapte voor de eerste vrije training, moest ik na één snelle ronde echt twee ronden rustig aan doen om bij te komen en normaal te ademen. Een zieke Max Verstappen, rijdt een wereldrace met één long.

De situatie doet een beetje denken aan Lewis Hamilton op Hongarije 2021, die had alleen tijdens die race last van long Covid en wist toen ook een knappe inhaalrace neer te zetten.

Samenkomst van omstandigheden

Het is waarschijnlijk een van de redenen dat Sergio Pérez de race relatief eenvoudig naar zich toe kon trekken. Alhoewel hij bij de start aanvankelijk nog werd verschalkt door Fernando Alonso en het gestuntel van Scuderia Ferrari zeker in de kaart speelde, kon hij redelijk eenvoudig naar de overwinning rijden.

Verstappen had dus redelijk te kampen met wat lichamelijke ongemakken. Dat verklaart dan wellicht waarom hij het gat met Pérez niet dichtreed aan het einde van de race. Ook een vibratie bij de achteras hielp niet mee.

Tenslotte moeten we ook eerlijk zijn dat Checo altijd steengoed is op stratencircuits en dit seizoen kan hij beter met de Red Bull overweg dan vorig jaar. Zoals we al begonnen: het is een samenkomst van omstandigheden.

