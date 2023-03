R5 EV krijgt mooiere ophanging dan Audi A3 30 TFSI

De R5 EV krijgt een mooie ophanging aan de achterzijde!

Naast diverse gigantische luxe elektrische SUV’s die onze op gaan komen en het uitsterven van de goedkope auto, is Renault er om ons te troosten. Ze hebben namelijk de Renault 5 EV in de startblokken staan. We zijn nu aanbeland in 2023 en het we zijn nu dermate ver dat men van een auto als de Renault 5 een moderne herinterpretatie kan maken. Man, @michaelras en @wouter waren al Donald Ducks aan het lezen toen het origineel op de markt kwam.

De nieuwe Renault 5 zal een slimme, betaalbare en efficiente EV worden. De auto staat op het CMF-B EV-platform. Daarnaast zal de auto voor een groot gedeelte – zo’n 70% – gebruik maken van bekende onderdelen die we kennen van de Renault Clio en Renault Captur.

Nieuwe R5 EV

Renault zegt veel geleerd te hebben van de Renault Zoe. Deze elektrische hatchback was bijzonder prijzig om te produceren. Volgens de Fransen is de nieuwe Renault 5 EV (die de Zoe vervangt) zo’n 30% goedkoper om in elkaar te schroeven. Zo bestaat de accu uit vier grote modules voor de 5 en had de Zoe 12 kleine modules. Dit scheelt meteen 15 kilogram en zorgt voor een grotere stijfheid en meer comfort. Uiteraard wordt het accupakket zo laag mogelijk geplaatst.

Bijzonder is dat de R5 EV een multi-link achterwielophanging krijgt. Bij veel auto’s in een C-segment (een klasse hoger dus) krijg je dat alleen op de dure versies. Zelfs bij Audi keerde de torsieas terug bij de A3 (8V facelift) en kreeg je alleen de dure multi-linkophanging als je een grote motor bestelde.

De motor is qua opbouw gedeeltelijk afkomstig van de Mégane E-Electric. Voor de R5 EV moet deze iets kleiner zijn qua afmetingen en lichter qua gewicht. Wat het vermogen en koppel is, is nog niet bekend. Reken niet op enorm veel: deze auto moet bovenal betaalbaar zijn.

Op dit moment is Renault de R5 EV druk aan het testen. Normaal gesproken krijgen we dan diverse spyshots en video’s binnen. Die zijn nu behoorlijk schaars. Ten eerste omdat Renault nog test in Aubevoye, waar ze een enorme testfaciliteit hebben. Ten tweede omdat ze een Clio-body erboven op geschroefd hebben.

