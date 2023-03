Uitslag Formule 1: Grand Prix van Saoedie-Arabië 2023

Wie rolt er als eerste over de meet, in de Grand Prix van Saoedie-Arabië in 2023?

Voor de derde keer racet de Formule 1 in het altijd onomstreden Saoedie-Arabië. De oliestaat is een flinke investeerder in de sport via Aramco. Velen vinden het niet zo tof dat de F1 het land de spotlights laat pakken. Maar ook in 2023 geldt nog altijd dat money talks.

Voor de fan die alleen maar van de sport houdt, is het Djedda Corniche circuit niet verkeerd. Inhalen is er weliswaar niet heel makkelijk, maar wel mogelijk. Bovendien moet je op sommige stukken van de baan echt cojones hebben om hard te gaan. De muren komen heel snel heel dichtbij.

Gisteren in de kwalificatie was Red Bull zoals verwacht dominant. Echter was het niet Verstappen die de pole pakte, maar Perez. Dat deed de Mexicaan vorig jaar ook al, maar dit jaar werd hij geholpen door pech voor Max. Bij de Nederlander brak een aandrijfas. Omdat Leclerc een gridstraf pakt, staat Alonso daarom op de eerste rij. Vorig jaar deed hij dat ook al eens in Canada met toen nog de Alpine. Dit jaar gaan we het mogelijk nog wel eens meer zien. De Aston bleek namelijk weer behoorlijk rap.

Met Charles en Max ergens middenin het veld en een boel aan elkaar gewaagde mannen vooraan, zou het dus wel een mooie race kunnen worden. Of rijdt Perez gewoon makkelijk vooraan weg met de oppermachtige Red Bull? We gaan het zien!

Start

Alonso heeft een betere start dan Perez en gaat naar P1! Dat is wel lekker voor de race, want de Mexicaan kan dus niet meteen ontsnappen en wegrijden. Russell sluit aan met daarachter Sainz, doch de Spanjaard wordt op briljante wijze ingehaald door Lance Stroll. Hamilton kan geen wonderen verrichten en sluit aan achter Ocon.

In het middenveld maakt Verstappen geen superstart zoals zijn vader dat nog wel eens deed. We kennen dit inmiddels van Max anno 2023. MV1 weet dat zijn auto sneller is dan de rest. In het begin is er weliswaar veel te winnen, maar vooral ook veel te verliezen als je voor het kampioenschap gaat. Beter niet te veel risico en later iedereen verschalken met de RB19. De Vries sluit aan achter zijn teammaat en Alexander Albon.

Al snel doet Perez een poging Alonso weer terug te pakken, maar de Spanjaard slaat die in eerste instantie af. Helaas is er toch slecht nieuws voor de veteraan. Hij stond kennelijk niet helemaal netjes op de grid. Net als Ocon in Bahrein, krijgt hij daarvoor een straf van vijf seconden aan de broek. De FIA heeft duidelijk weer iets nieuws gevonden om scherp op te zijn.

Na een paar keer aandringen, komt Perez dan uiteindelijk toch voorbij aan de Aston. Het is duidelijk dat de topsnelheid van de RB19 gewoon superieur is.

Mid Race

Perez valt in zijn ritme en rijdt vervolgens langzaam maar zeker weg bij Alonso. Groter is het verschil tussen ALO en RUS. George rijdt op plek drie maar kan het tempo van Alonso in de race niet volgen. Andermaal bijt de Mercedes sneller door de banden heen. Leclerc klimt gestaag op van P12 naar P7, terwijl ook Verstappen onkarakteristiek lang doet over zijn opmars door het veld. Opvallend, daar de RB19 toch wat extra snelheid lijkt te hebben ten opzichte van de rest.

Stroll trapt aan het einde van ronde 14 als eerste van de top-6. Zijn teamgenoot geeft juist aan dat de banden nog goed zijn. Maar Stroll wil vermoedelijk de undercut proberen ten opzichte van Russell. Wat ook het plan geweest is, het verloopt niet echt geweldig. Stroll verliest eerst een positie aan Sainz, die een ronde later pit. Daarna valt hij uit als het team hem verteld te parkeren op de baan.

Met Alonso op P2 moet je onherroepelijk denken aan Singapore 2008 en crashgate. De nog niet gestopte coureurs kunnen namelijk stoppen onder de resulterende safetycar. Daarmee winnen ze extreem veel tijd. Alonso is een van die coureurs. Maar de echte bofkont is Max Verstappen. De Nederlander was inmiddels door pitstops van anderen opgeklommen naar P4. Nu kan hij stoppen en die positie behouden. En belangrijker: de zorgvuldig opgebouwde buffer van Perez is nu helemaal verdwenen. Game on voor overwinning nummer twee dus voor Max.

Ferrari en Leclerc zitten weer te slapen, want LEC laat een gat vallen ten opzichte van Hamilton achter de SC. Alleen de Brit ging nog de pit opzoeken. Dat had Ferrari even niet lekker ingeschat, anders had de Monegask de zevenvoudig kampioen wellicht kunnen hebben.

Rollende herstart

Perez hoeft deze keer niet hard te verdedigen tegen Alonso, want die krijgt met Russell te maken. De Spanjaard weet de Mercedes net achter zich te laten. Verstappen moet zich verdedigen tegen Sainz. Dat lukt ook, waarna Sainz Hamilton om de oren krijgt. LH44 is de enige van de top-5 op mediums. De rest staat op de harde banden.

Verstappen maakt nu snel werk van Russell en Alonso en gaat daarmee naar P2. De Nederlander heeft nu alleen zijn teammaat nog voor zich. Die heeft een buffer van een paar seconden. Alexander Albon heeft een probleem met zijn remmen en moet de race staken. En nu we het toch hebben over het minder scherpe eind van het veld: Nyck de Vries rijdt zo’n zes seconden achter Tsunoda rond. Probleem is alleen dat hij vijftiende is en Tsunoda tiende.

Vooraan is het Red Bull – Red Bull, dan de Aston van Alonso, vervolgens de twee Mercs, twee Fezza’s en de twee Alpine’s. Ook de twee Hazen en McLarens rijden gebroederlijk achter elkaar aan. Alleen zijn het wel overal competitieve broeders. Op de radio’s wordt her en der gevraagd/geklaagd om team orders. Leclerc wil bijvoorbeeld wel graag langs Sainz geleid worden.

Finish

Verstappen klaagt al een tijdje over ‘driveshaft issues‘. Dat kan de besten overkomen. Perez heeft ook wat zenuwen. De Mexicaan maakt zich zorgen om zijn rempedaal. Iedereen dacht waarschijnlijk dat Max na zijn mazzeltje met de safetycar Sergio even zou bijhalen en inhalen. Tot zo ver komt Verstappen echter maar mondjesmaat dichterbij aan zijn teammaat.

Richting het eind van de race komt dan het politieke spel erbij. Beide coureurs wordt verteld een 1:33.0 te rijden en de dubbelzege naar huis te rijden. Maar Perez vertrouwt het niet zo en vraagt of Max wel hetzelfde doet. Dat doet hij niet. Max rijdt een 1:32.6. Een ronde later doen beiden een 1:32.2. Red Bull zegt dan maar dat ze vrij zijn om te racen.

Op P16 en P17 vechten de McLarens ondertussen ook nog een mooi robbertje. De auto gaat voor geen meter, maar PIA is een aanwinst. De Australiër gaat het de hoog aangeschreven Lando nog vaak lastig maken, voorspellen wij.

Over de radio vraagt Max wat de snelste ronde is. Het team zegt dat het ‘daar niet mee bezig is’. Maar Max zegt ‘nee, maar ik wel’. Momenteel heeft Perez de snelste ronde in handen. Daarmee zou hij naar de leiding in het WK gaan. In Bahrein pakte Zhou namelijk -buiten de punten- de snelste raceronde. Max neemt zijn teamgenoot zeker na vandaag in ieder geval wel serieus als bedrijging voor het kampioenschap.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat het tussen de twee Red Bulls zal gaan. Alonso rijdt derde op tweeëntwintig seconden. En vergeet niet dat we een uur geleden nog ergens een safetycar hadden. Russell doet er alles aan om binnen vijf seconden van de Aston te blijven. Misschien krijgt die namelijk nog een straf. Team rood rijdt nog vijf seconden achter Hamilton, die zelf vijf seconden toegeeft op Russell.

Verstappen pakt dan toch nog de snelste ronde en behoudt dus de WK leiding. Perez is desondanks de gelukkigste man van de dag. Hij werd dit weekend een beetje (veel) geholpen door pech voor Max in de kwalificatie. Maar toch…Hij kan dus winnen met deze RB19 als het bij Max even niet loopt. Op de baan is Alonso de derde over de meet en als zodanig mag hij naar het podium. Maar na de “champagne”, komt dan de mededeling dat de Spanjaard nog een straf van tien seconden aan de broek krijgt. Dit vanwege het verkeerd inlossen van de vijf seconden straf die hij kreeg voor het niet correct innemen van zijn startpositie. Alonso en Aston Martin deden dus een Oconnetje vandaag. Russell schuift op naar P3.

Achter de twee Alpines pakt Magnussen het laatste puntje af van Tsunoda. De Vries klimt juist nog wat op en eindigt op bijna precies tien seconden van de Japanner. Het is niet slecht maar ook nog zeker niet episch wat Nyck laat zien. Maar goed, het is pas race twee in de Alpha Tauri. Misschien was het wel te verwachten dat Yuki wat beter uit de startblokken zou komen. De volgende is over twee weken in Australië. G’day mate!

Dit bericht is geupdated om weer te geven dat Alonso geen derde maar vierde is geworden. En omdat dat Russell geen vierde maar derde is geworden.

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Saoedie-Arabië 2023