Ziekenhuis laat kinderen met mini-auto’s de OK inrijden

Het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC heeft een nieuwe techniek geïmplementeerd om haar patiëntjes met zo min mogelijk stress de operatiekamer in te laten gaan. Door ze een elektrische mini-auto te geven waarmee ze zelf naar de OK kunnen rijden, valt een hoop van de angst weg.

Het initiatief komt van Robert Vossen, manager van de operatiekamer. Vossen ontdekte op social media dat Amerikaanse ziekenhuizen al maanden gebruik maakten van de techniek. Wat hem vooral opviel was dat de kinderen haast vrijwillig naar de operatiekamer reden, alvorens ze geopereerd zouden worden. Een groot verschil met de ouderwetse manier waarbij kinderen enorm gestrest de OK in werden gereden op een ziekenhuisbed, en er soms zelfs een trauma aan overhielden.

Tijd om daar verandering in te brengen. Het ziekenhuis is begin dit jaar gestart met het initiatief en de reacties zijn vrijwel direct positief. De proef begon met slechts één mini-auto. De ontvangst is echter dermate goed dat er al naar een uitbreiding naar twaalf auto’s wordt gekeken. Naast het Sophia Kinderziekenhuis zijn ook het Wilhelmina en Ikazia recentelijk begonnen met het intiatief.