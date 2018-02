Bizar: Aston Martin Valkyrie heeft maanstof in lak

Gekker dan dit gaat het niet worden.

De ronduit gestoorde Aston Martin Valkyrie ziet er van zichzelf al uit alsof zijn ware missie alleen uitgevoerd kan worden in de ruimte. Het absolute straatlegale meesterwerk van Adrian Newey richt zijn pijlen echter op het vernietigen van de tegenstanders op aarde. Wanneer hij eenmaal de weg op zal gaan, zullen we ongetwijfeld een hoop records zien sneuvelen.

Tot die tijd is het echter wachten geblazen; met name voor de toekomstige eigenaren. Één van hen gebruikt zijn tijd in ieder geval op de juiste manier, door die buitenaardse atmosfeer een beetje verder uit te diepen.

Zo plaatste Kris Singh, investeerder, supercarfanaat en toekomstig eigenaar van een Valkyrie, gisteren een opmerkelijke plaat op zijn Instagram met een fascinerend verhaal.

“How do I raise the bar of my spec to be worthy of Valkyrie level? […] Unfortunately, science won’t allow me to be the first person to drive on the Moon (gravity is still an issue, they say), but nothing is stopping me from bringing the Moon to my Valkyrie!! I have sourced, gotten proper verification, and purchased an actual Rock from the Moon which will be ground to dust and used as a key ingredient in Karosserie Lunar Red which will be the color of my Aston Martin Valkyrie. […]”