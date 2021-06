Nieuwe Ferrari kledinglijn is speciaal voor kinderen - Autoblog.nl

De blits maken met Ferrari-artikelen. Met de nieuwe Ferrari kledinglijn is het mogelijk!

Tsja, het is een raar fenomeen: kleding met een merknaam erop. in feite ben je reclame aan het maken voor het desbetreffende merk. Dat is eigenlijk heel erg raar, want je betaalt soms een klein vermogen om maar een product met een bepaald logo te hebben.

Zo kun je betalen voor voor kleding die Charles Leclerc en Carlos Sainz gratis krijgen. Denk aan T-shirts, broeken, sokken, sneakers en natuurlijk de verplichte baseballcap. Dat is nu al mogelijk en absoluut geen nieuw fenomeen. Het is nuchter beschouwd een heel wonderlijk fenomeen (alhoewel ondergetekende een Juan-Pablo Montoya-pet heeft met BMW-logo…).

Nieuwe Ferrari kledinglijn

Enfin, Ferrari gaat een stapje verder en komt met een nieuwe kledinglijn. Dat is nog niet het meest bijzondere, de kledinglijn is gericht speciaal op jongeren! Het idee is vrij simpel, omdat bedrijven graag die consument vroeg aan zich wil binden, moet je de jeugd vroeg aanspreken. McDonald’s doet dat middels Happy Meals en ook Kukident zal een strategie toepassen.

Omdat het moet appelleren aan de jongeren onder ons, zijn de kleuren lekker fel. Uiteraard zijn er wel de nodige verwijzingen naar Ferrari en de auto’s van het illustere merk. Nu denk je: wat is hier zo bijzonder aan? Nou, ten eerste is Ferrari op deze manier er bijzonder vroeg bij. Waar men de technische reglementen niet altijd even goed kunnen interpreteren, hebben ze Principles of Marketing van Kotler (en Armstrong) wel uitstekend gelezen.

Winst

Dat niet alleen, Ferrari wil ook gewoon winst maken. Sterker nog, de nieuwe Ferrari kledinglijn is erg belangrijk voor het merk binnenkort. De verwachting is namelijk dat 10% van de winst van Ferrari, afkomstig is van de kinderkleding-afdeling. Kijk, en zo heb je een idee dat op meerdere manieren goed is voor een goede inkomstenstroom. Keurig, hoor.

Via: NU.nl