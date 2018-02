Koop de BMW 633 CSi van ABBA

Even opletten jeugdige lezers, hier komt een stukje geschiedenisles.

De Zweedse formatie ABBA is een popgroep die van 1972 tot 1982 de wereld veroverde met hits als Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme (a man after midnight) en andere dingen waar je van je ouders naar moest luisteren in de auto op weg naar de camping in Zuid-Frankrijk. Het is echter ook één van de best verkopende bands ever ooit in the world met meer dan 370 miljoen verkochte platen totaal. Hopla. De naam ABBA was afkomstig van de voornamen van de bandleden: Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid. De twee dames, verantwoordelijk voor de A’s in ABBA, zullen waarschijnlijk in papieren vorm bij je vader op zijn slaapkamer hebben gehangen. Met een beetje pech zijn ze onderdeel geweest van gedachtes waar jij niet van wil weten. Genoeg over ABBA? Ok, genoeg over ABBA.

Behalve dan dat we het nog even moeten hebben over hun wagenpark. In 1977, het hoogtepunt van ABBA’s succes, werden er namelijk Europese tours gedaan per bus. Maar als je als bandlid even weg wilde van de rest, wilde je niet afhankelijk zijn van die bus. En dus was er ook een auto nodig die de bandleden konden gebruiken om een avondje de kroeg in te gaan, een frietje te halen of een schatje in een ander stadje te bezoeken.

Zie daar het nut voor de BMW 633 CSi. In Polaris Silver (060) uitgevoerd, met zwart leder en TRX wielen. De Zweedse registratiepapieren zijn nog bij de auto, ondertekend door Björn Ulvaeus. De 3.2 zes-in-lijn was destijds goed voor een kleine 200 pk en gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vier versnellingen. Een 0-100 deed je in iets minder dan acht seconden, rap voor die tijd.

Je kan de auto bemachtigen tijdens een veiling komende woensdag in Parijs. De verwachting is dat de auto tussen de €25.000 en €35.000 op gaat leveren. Maar als er toevallig twee gekkies zitten die hun billen op hetzelfde zwarte leer als hun jeugdidolen willen kunnen plaatsen, kan dat bedrag zomaar oplopen tot ongekende hoogtes. We zullen zien!