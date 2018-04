Zing een deuntje mee in deze neppe Mercedes GLA

Ze snappen er niets van, daar in het oosten.

In een tijd waar mensen zichzelf (en anderen) te pletter rijden, omdat ze meer oog hebben voor hun telefoon dan voor de weg waarop ze rijden, lijkt het allesbehalve een goed plan om auto’s nog verder vol te proppen met afleidingen. Echter is dit precies wat ze in China hebben gedaan.

De Traum Meet 3, zoals de wagen heet, heeft namelijk een karaokeset aan boord, waarmee je de stille uurtjes naar de vergetelheid kunt helpen. Met één druk op de knop van het touchscreen schakel je het systeem aan, waarna je enkel de microfoon nog hoeft aan te sluiten om er gebruik van te maken. Op het oog lijkt het in elk geval het slechtste idee in tijden, en ik betwijfel of iemand in staat is het tegendeel te bewijzen. Traum mikt de auto op jonge kopers, maar het is nog maar de vraag of een karaokeset de doorslag zal geven.

Afgezien van die vermaledijde karaokeset is deze Chinese droom van weinig interessants voorzien. Onder de kap vinden we een 1,5-liter geblazen viercilinder met 150 pk en 207 Nm aan koppel. Wie er dankzij de karaokset vanuit ging dat het een automaat zou zijn is mooi in de aap gelogeerd; schakelen gebeurt namelijk via een handgeschakelde vijfbak. Veel plezier ermee. (Bron: CarNewsChina)