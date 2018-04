Autoblog advies: oude sleur-station met pit, voor 5 mille

Wat zijn de opties als je een karaktervolle pakezel zoekt?

Het zijn de krenten in de pap: de aanvragen die behoorlijk afwijkend zijn. Er plofte er onlangs eentje binnen op de digitale deurmat, afkomstig van Joost. Hij zit namelijk met een opmerkelijke situatie. Ten eerste, Joost is autoliefhebber. De 206 GTI die hij nu heeft, is zijn eerste auto. Daar heeft hij spannende plannen mee. Joost gaat namelijk meedoen met de 206 GTI Cup. Dat is een raceklasse waarin uitsluitend die kekke hot hatch mee mag doen. De raceklasse doet diverse circuits in Nederland (Zandvoort, Assen) én België (Zolder, Spa-Francorhamps) aan.

Wat Joost nodig heeft is een auto waar hij een trailer achter kan hangen. Dat moet een stationwagen worden, zodat hij daar de extra banden, gereedschap en de alcoholische versnapering in kan vervoeren. Daarnaast wil hij de auto gebruiken voor roadtrips en wat andere privé-kilometers. Joost is een groot fan van oldtimers, maar weet dat dat heel erg lastig kan gaan worden. Joost zat zelf al te denken aan een MG ZT-T (gaaf!), E39 523i Touring, E-Klasse met V8 of een Scorpio Cosworth Wagon. Kortom, of wij verder nog leuke alternatieven in gedachten hebben?

In de onderstaande tabel zien we de wensen en eisen van Joost:

Huidige /vorige auto's: Peugeot 206 GTI Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 4.000 - 5.000 Jaarkilometrage: 10.000 - 12.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: GTI moet naar het circuit gereden worden Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken /modellen: 523i Touring, MG ZT, E430, Scorpio Cosworth Wagon No-go modellen / merken: Geen

Audi A6 Avant 2.7T quattro (C5)

€ 3.500

1999

175.000 km

Een ware sleeper, deze A6 Avant. De 2.7T motor was een vreemde eend in de bijt. Het was in feite een teruggetuned Audi S4 blok, nu met 230 pk en 330 Nm. Niet echt denderende waardes, maar de A6 is er uiterst vlot door. De motor is uitstekend geschikt om gekieteld te worden. 300 plus pk is geen enkel probleem. Mits goed onderhouden zijn de blokken behoorlijk betrouwbaar. Let even goed welke uitvoering je neemt, de 2.7T was er met voorwielaandrijving en die wil je niet. Ook was er keuze tussen een uiterst hakerige zesbak of een trage automaat. Verder is het gewoon een goedaardige lobbes. Het is absoluut geen sportieve stationwagen: de besturing is vaag en onderstuur ligt altijd op de loer. Maar als trekauto voor de lange afstanden: uitstekend. Het voordeel is dat werkelijk niemand meer geïnteresseerd is in deze auto, dus voor dumpprijzen verkrijgbaar.

Volvo V70 T5

€ 4.650

2000

265.000 km

Een beetje de standaard in deze klasse, de Volvo V70. Net als de Audi is het vooral een auto voor lange stukken snelweg. De V70 T5 heeft uitstekende sportzetels en een prettige zitpositie, wat bijdraagt aan het idee van een kilometervreter. De motor is een onverstoorbare vijfpitter. Met een zacht roffelend timbre in het gehoor moet je onwillekeurig weer denken aan Blik Op De Weg. De prestaties zijn meer dan uitstekend en mocht je tuningsplannen hebben dan kan dat altijd. Het grootste voordeel van deze Volvo is de puist aan ruimte. Die vierkante achterkant zorgt ervoor dat je wezenlijk meer ruimte hebt dan in de Audi. Mocht de Volvo je veel te belegen, saai en ‘Veluwe’ zijn, dan is de Saab 9-5 Aero wellicht een goede optie.

Nissan Stagea RS Aero Selection (WC34)

€ 4.250

1996

170.000 km

De Nissan Stagea is een opvallend onopvallende auto. De gemiddelde persoon zal er niet twee keer naar omkijken. Een beetje autokenner kan de auto niet plaatsen en de JDM-nerd herkent de auto gelijk. In feite is de Stagea een stationwagenvariant van de Nissan Skyline. Jazeker, er zijn ook hele bijzondere versies van gemaakt, maar die vallen buiten het budget. Helemaal niet erg, want een gewone RS Aero met 231 pk sterke zes-in-lijn is meer dan voldoende. Meer kan overigens altijd met deze motoren. Nog een voordeel is dat ze enorm zijn. De achterbak is werkelijk gigantisch. Het nadeel voel je al aankomen: het stuur zit aan de rechterkant.

Opel Zafira OPC

€ 3.950

2002

225.000 km

Je wil veel ruimte en een pittige motor. Dan is een dikke stationwagen een logische optie. Maar is een MPV ook niet een goed idee? Normaliter gesproken, de meeste MPV’s zijn nogal belegen kroost-vervoer. De Zafira OPC is duidelijk anders. Sportstoelen, een dikke jumperkit, grote velgen: dit is een gave unit om te zien. Ondersteltechnisch heeft OPC (Opel Performance Centre) enorm veel werk verricht, maar je merkt zeker wel dat het zwaartepunt een stukje hoger ligt. De uitrusting van de Zafira OPC was altijd erg goed, evenals het ruimteaanbod. Om veel mee op weg te zijn is dit een verrassend prettige auto. Ze zijn alleen lastig te vinden, want bijna niemand zit te wachten op een opgevoerde papa-bus.

Ford Mondeo Wagon ST220

4.250

2003

225.000 km

Zelf dacht je aan een Scorpio ‘Cosworth’. Dat Cosworth slaat voornamelijk op een gedeelte van de motor. Het zijn wel geinige auto’s, maar het is overduidelijk een ouderwetse wagen met dito rijeigenschappen. Toch is er een Ford die we wél willen aanraden, de Mondeo ST220. Dit zijn schromelijk onderschatte auto’s. De Mondeo ST220 is namelijk een van de fijnste reisauto’s ooit gebouwd, waarmee je ook nog eens ouderwets kunt hoeken. De motor is niet waanzinnig bijzonder, maar gewoon een lekker soepele V6 die graag toeren wil maken. Voor de beleving is een sportievere einddemper zeker aan te raden. Het interieur is vrij sober, maar de enorme Recaro sportstoelen maken veel goed. Qua ruimte kom je in deze stationwagen totaal niets tekort. Kortom, een uitstekende keuze. Veel en veel beter dan de X-Type Stationwagon die dezelfde techniek gebruikt.

Subaru Forester XT AWD

€ 5.000

2003

180.000 km

De Forester zit een beetje tussen een crossover en een stationwagen in. Je zit wat hoger op de bok dan in een gewone ‘Wagon, maar je hebt niet de nadelen van een zware, logge SUV. De ‘XT’ is de variant met turbo, feitelijk de motor uit een Impreza WRX. In de Forester is deze afgesteld op 177 pk, maar meer is uiteraard mogelijk. Mede dankzij de ‘echte’ vierwielaandrijving en het hoge koppel kun je eigenlijk elke kar wel trekken. Het uiterlijk is echt te treurig voor woorden, maar dat is juist de charme. Plak een ‘Avonturenpark Hellendoorn’ en ‘Bobbejaanland’-sticker achterop en niemand gunt je een tweede blik. Maar je bent wel het snelste weg bij de verkeerslichten, een ware sleeper dus. Betrouwbaarheid staat op een zeer hoog niveau. In het budget vind je enkele XT’s met een beetje werk of een hele nette S-Turbo van een generatie terug.

Mercedes-Benz E430 Combi Avantgarde (S210)

€ 4.950

1998

220.000 km

Als het je echt aan niets te kort mag komen, dan is de Benz een uitstekende optie. Werkelijk alles aan deze auto is net even teveel van het goede. De laadruimte van 2.000 liter met de banken neer is erg prettig. Alles en iedereen kan mee. De motor is een 4.3 liter V8 met 279 pk, meer dan voldoende om de hele dag 250 km/u te kunnen rijden. Sportief is de auto geenszins, dit is een raszuivere cruiser, een hogesnelheidscruiser, dat wel. Dat zijn de voordelen. Houdt er rekening mee dat de gebruikskosten relatief hoog liggen bij een dergelijke auto, alhoewel dat eigenlijk geldt voor de meeste auto’s in dit lijstje. De E-Klasse kent een serieuze dissonant: roest. Je hoeft niet bang te zijn voor roest, dat doen ze allemaal. Check alleen even hoe erg het al is en of het nog verholpen kan worden. Er zijn er zelfs enkele met 4-Matic geleverd en werden speciaal in Oostenrijk gebouwd.

YOLO: Lincoln Navigator (UN173)

€ 3.750

1998

260.000 km

De Lincoln Navigator was destijds een van de eerste luxe SUV’s, nog voordat Cadillac met de veel succesvollere Escalade op de proppen kwam. In feite is de Navigator gewoon een zeer luxe aangeklede Ford Expedition. Wat krijg je voor dat kleine bedrag? Allereerst een nog altijd imposante SUV. De auto is bovengemiddeld groot. De motor is met 230 pk meer dan voldoende sterk, uiteraard is het een dikke V8, gekoppeld aan een automaat. Het is juist het hoge koppel dat je onderin de rev-range al tegen komt. Het maakt niet uit wat je erachter hangt, de Lincoln trekt het wel. ‘Ja, maar zo’n auto gebruikt toch heel veel?”. Ja, daarom Yolo. Nu moeten we erbij aantekenen dat bij alle auto’s het geval is als je er een trailer met 206 GTI achter hangt.

