Geruïneerde BMW 633 CSi is (gelukkig) roestvrij

Laten we zeggen dat de verkoper een.. eh.. positief persoon is.

Waar @casperh jullie nog niet zo lang geleden een schitterend exemplaar voorschotelde, mag ik het met de restjes doen. Nu is de BMW 633 CSi per definitie geen auto waar tonnen en tonnen voor uitgegeven worden, maar wanneer je hem als halfbakken contraptie op een occasionwebsite mikt, kan en mag je weinig verwachten. Het is dan ook niet vreemd dat de 633 CSi in kwestie voor 2.500 euro te koop staat.

Dat gezegd hebbende schijnt er voor tenminste 4.000 euro aan onderdelen op te zitten. Ergens is het dus een redelijke deal, maar of dit opweegt tegen het werk dat er nog ingestoken zal moeten worden, mag de potentiële koper zelf bepalen. Een lichtpuntje in het verhaal is dat de onderdelen, in ieder geval grotendeels, roestvrij zijn.

De BMW 633 CSi komt overigens niet uit de buurt. De 6-serie komt helemaal uit de Verenigde Staten. Arizona om precies te zijn. Treurig genoeg raakte de auto bij export naar Nederland betrokken bij een dramatisch ongeval. De aanhanger waarin hij vervoerd werd, sloeg tijdens het transport over de kop, waardoor de E24 vrijwel direct afgeschreven was.

Met dank aan Philip voor de tip!