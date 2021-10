Zlatan Ibrahimović is jarig en koopt een Ferrari van 500.000 euro

Zlatan Ibrahimović weet wel hoe hij zijn 40ste verjaardag moet vieren, namelijk met de aankoop van een peperdure Ferrari!

Voetballers hebben een gouden leventje. Doordeweeks trainen, in het weekend presteren en rest van de tijd genieten van het topsalaris dat ze krijgen. Ze kopen speeltjes op allerlei vlakken. Horloges, dure kleding en natuurlijk auto’s. Gisteren was Zlatan Ibrahimović jarig, de Zweedse voetballer vond het een mooi moment om zichzelf een nieuwe Ferrari cadeau te doen. Waarom ook niet.

Zlatan Ibrahimović koopt Ferrari

De Zweed heeft gekozen voor een Ferrari SF90 Spider. Op zijn Instagram-pagina deelt hij een plaatje van de auto. Het is niet geheel duidelijk of dit ook de gekozen kleur is voor zijn SF90. Deze tint is de introductiekleur van het model. Het kan dus zo zijn dat hij gewoon een willekeurig foto deelt van zijn toekomstige auto en dat de geleverde auto een andere tint heeft.

Ibrahimović zal ongetwijfeld een duimpje omhoog hebben gekregen vanuit zijn club voor de keuze. In Italië voetballen en rijden in een Italiaanse supercar vinden ze daar alleen maar mooi.

De Ferrari SF90 Spider werd bijna een jaar geleden voorgesteld. De hybride supercar heeft een systeemvermogen van zo’n 1.000 pk. In slechts 2,5 seconden zit de Ferrari op 100 km/u. Het sprintje naar 200 km/u is in 7 seconden gedaan. Het dak sluit- en opent in 14 seconden. Onduidelijk is wanneer Zlatan Ibrahimović zijn gloednieuwe Ferrari geleverd krijgt.