We nemen een duik in de verkopen, want wat zijn de best verkochte EV’s van 2021 tot nu toe?

Het is oktober. Dat betekent een paar dingen. We zijn bijvoorbeeld het laatste kwartaal ingegaan. En daardoor kunnen we terugblikken op de eerste drie kwartalen van dit jaar, want de verkoopcijfers tot en met september 2021 zijn binnen. In de laatste maanden kan er nog van alles gebeuren met betrekking tot de elektrische autoverkopen. Want, bijtelling. Nog even snel auto’s op kenteken jassen voordat 1 januari op de kalender staat.

In dit artikel nemen we de best verkochte EV’s van 2021 tot nu toe onder de loep. Wie staat er aan kop? En hoe zit het met de rest van deze top 15? In totaal zijn er tot en met september 2021 slechts 235.977 auto’s verkocht. Dat is inclusief benzine- en dieselauto’s. Een daling van 4,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020 (248.206). Volgens BOVAG en RAI Vereniging zijn de dalende verkopen te wijten aan de aanhoudende chiptekorten in de industrie. Wachttijden lopen op, waardoor auto’s niet geleverd worden.

Van alle nieuwe auto’s in 2021 heeft 33,5 procent een hybride aandrijflijn. Een flink verschil met vorig jaar, toen betrof dit aantal 17 procent. Het marktaandeel voor volledig elektrische auto’s ligt op 12,7 procent. Een stijging van één procent in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2020. In totaal zijn er dit jaar 29.861 elektrische auto’s geregistreerd ten opzichte van 28.785 tot en met september vorig jaar. Maar welke auto scoort het beste tot nu toe?

Let op. BOVAG en RAI Vereniging maakt geen onderscheid bij sommige modellen tussen volledig elektrisch en (plug-in) hybride. De cijfers kunnen in dat opzicht een vertekend beeld geven. In dat geval staat er een * achter

Best verkochte EV’s van 2021 tot nu toe (jan t/m sept 2021)