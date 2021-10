’s Werelds eerste waterscooter met een dikke V8

Lekker op het water spelen met een V8 onder je kont, deze waterscooter maakt het mogelijk.

Een boot met achtcilinder is niet ongebruikelijk. Maar een waterscooter? Ja, dat is heel ongebruikelijk. Zo ongebruikelijk dat niemand het nog eerder heeft gedaan. Strand Craft wil die primeur pakken. Ze zijn momenteel een waterscooter aan het ontwikkelen met een wel heel bijzondere motor.

Het waterspeeltje, genaamd V8 Daytona GT, krijgt een 6.2-liter grote achtcilinder inclusief supercharger met zich mee. Informatie met betrekking tot het vermogen en de prestaties zijn niet bekend. Maar het is niet moeilijk te raden dat we hier te maken hebben met een achtpitter van Amerikaanse komaf. De kans is groot dat ze iets uit de rekken van General Motors hebben gepakt.

Wel bekend zijn de afmetingen van het apparaat. De waterscooter met V8 is 5,08 meter lang, 1,5 meter breed en 1,33 meter hoog. Het gewicht ligt op 567 kg. Ook niet onbelangrijk is de tankinhoud van 83 liter. Met de benzineprijzen van tegenwoordig is dat geen pretje. Misschien maar goed ook dat het seizoen van watersport voor dit jaar klaar is. Hopende dat de benzineprijzen er in de zomer van 2022 wat schappelijker zijn.

Het is echter nog maar de vraag of je de volgende zomer het water onveilig kunt maken met deze Stand Craft V8 Daytona GT. Het project is nog in ontwikkeling, onduidelijk is wanneer het product klaar is voor een marktlancering.