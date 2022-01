Macaroni! Maserati gaat weer racen!

Dat is goed nieuws op deze dinsdag. Maserati gaat weer racen op niveau!

Als we op dit moment kijken naar het aanbod van modellen van de Italiaanse automerken, dan strookt dat (helaas) niet met het verleden. Veel merken hebben maar enkele modellen in de aanbieding en de meeste daarvan zijn al behoorlijk op leeftijd.

Gelukkig zijn de merken nog springlevend en zijn er veel toekomstplannen, mede doordat het grootste deel van de Italiaanse merken tot het enorme Stellantis-concern behoort. Zo ook Maserati. Het merk met de drietand is behoorlijk aan de weg aan het timmeren. Zo is er al een tijdje een crossover en komt er een kleiner model onder (de Grecale). Ook is er een nieuwe sportwagen (de MC20) en zet ook Maserati zich in voor een elektrische toekomst. Cool.

Maserati gaat weer racen

Nog cooler is dat Maserati weer gaat racen! Dat bevestigt Maserati zelf. het gaat ook al snel gebeuren, vanaf 2023 zal het merk met de drietand aan de start verschijnen. Dat zal gebeuren in het ABB FIA Formule E kampioenschap. Jazeker, het moment dat elk merk de Formule E de rug lijkt toe te keren, springt Maserati erin. Nu zit er op zich wel een logica achter.

Vroeger verkocht je een Maserati vrij eenvoudig: je starte de V6 of V8 en als prospect was je dan gelijk verkocht. Het feit dat je deze middag toch weer op zoek gaat naar een Maserati Quattroporte GT S op mobile.de bevestigt dat. Binnenkort moet Maserati elektrische auto’s gaan verkopen en met de Formule E kun je als merk vrij eenvoudig profileren als sportief merk van elektrische auto’s.

Logischer

Wat dat betreft lijkt het plan van Maserati logischer te zijn dan wat Porsche en Audi gaan doen. Die investeren nog eenmaal flink in de absolute top met verbrandingsmotoren. Formule E wordt gezien als de elektrische tegenhanger van de Formule 1, maar dat is eigenlijk niet helemaal correct. Qua snelheid en niveau van de coureurs kun je het zien als een soort Formule 3 en dan voor senioren.

Daar is overigens niets mis mee. De klasse ontwikkelt zich in rap tempo. Zo zal de elektrische Formule E-auto van de derde generatie zijn, dus aanzienlijk moderner (en vooral lichter) dan de auto’s die dit jaar aan de start verschijnen.

De races zijn veelal best spectaculair en heel belangrijk: deelname kost aanzienlijk minder dan Formule 1. Voor Maserati is deelname aan de Formule E dus erg belangrijk, want binnenkort moeten er elektrische versies van de GranTurismo, GrranCabrio, Grecale en MC20 verkocht worden.

Meer lezen? Check dan onze special over de Maserati MC12 (Tipo M144S)!