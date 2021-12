Zo beleefde Toto Wolff afgelopen avond.. [video]

Een goed boek lezen in de hotelkamer en vroeg naar bed? Nee Toto Wolff beleefde afgelopen avond heel anders.

Als gezegd was dat dit F1-seizoen geregisseerd werd door Netflix had je het bijna kunnen geloven. Zoveel drama en emotie op een niveau waar een gemiddelde soapserie niet aan kan tippen. We hebben zo’n beetje alle gezichtsuitdrukkingen van Toto Wolff voorbij zien komen. Hij speelde een hoofdrol, om nog even in soapserie termen te blijven hangen.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi was Toto not amused. Je vraagt je dan af hoe de stemming is bij de Mercedes-teambaas voor de rest van de avond. Toto had in elk geval geen zin om met de media te praten. Ging de Oostenrijker boos terug naar zijn hotel? Werd Wolff gespot in de lokale supermarkt om een grote bak ijs te kopen? Niets van dit alles. De avond eindigde voor Toto Wolff misschien wel anders dan jij gedacht had.

Vergeet niet. Mercedes heeft voor de achtste keer de constructeurstitel gepakt. Er was dus wel degelijk reden voor een feestje. En beleefde Toto Wolff ook zijn avond. En ja, hier zal vast wel een biertje of zes een factor hebben gespeeld. Lydia Harper, fotograaf in de F1, was aanwezig op de afterparty van Mercedes. Ze deelde via haar Instagram Stories hoe dat er ongeveer aan toe ging.

Omstreeks 00:00 is het Toto Wolff die crowdsurfend zich over de menigte beweegt. Als je niet beter zou weten zou je denken dat Mercedes het wereldkampioenschap heeft gewonnen. Geen vliegende koptelefoons, geen vuisten op tafel. Maar een lyrische met bier overgoten Toto. Unieke beelden waar je om moet lachen. Toch nog een happy ending voor Mercedes in Abu Dhabi.