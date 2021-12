Denk maar niet dat de BMW X8 plaats moet maken voor de XM

Recent kondigde BMW de komst van de XM aan, maar hoe zit het dan met dat andere aanstaande vlaggenschip, de X8?

We hoeven je niet uit te leggen dat autofabrikanten met SUV’s serieuze pegels verdienen. Hoe meer, hoe beter zullen ze denken. BMW M krijgt zelfs zijn eigen SUV met de aankondiging van de XM. Een model dat boven de X7 komt te staan, als het gaat om de troon der BMW SUV’s. In het verleden waren er al eens geluiden over een topmodel boven de X7. Maar dat staat hier los van.

Want die BMW X8 gaat er volgens Autobild gewoon komen. Dat betekent dat de Duitse autofabrikant zowel de XM als de X8 zal lanceren. Twee gloednieuwe SUV modellen in het hogere segment. Waar de XM volledig op sportiviteit gericht zal zijn, is de X8 een luxe SUV Coupe.

Jij en ik zullen van die toekomstige X8 niet heel veel gaan merken. Want zeg nu zelf. Hoe vaak zie je een X7 rijden? Dit soort gigantische SUV’s doen het goed in markten zoals Amerika, Rusland en het Midden-Oosten. Voor Nederland zijn dit soort apparaten helemaal niet geschikt. Helemaal niet als dit model, net als de X7, onder andere dikke benzinemotoren krijgt. Tel er een dot BPM bij op en je krijgt een voor Nederland moeilijk verkoopbaar model. Misschien maar goed ook?