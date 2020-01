Zo bizar goed verliep 2019 voor Lamborghini

Het merk komt ook ander met ander nieuws.





Lamborghini blikt terug op een uiterst succesvol 2019. Met het volumemodel Urus hebben de Italianen goud in handen. Je kunt discussiëren over wat nu precies het Lambo-sausje is aan de SSUV. Feit is dat het ding als een malle verkoopt.

Autoverkoop

Als je enkel naar de wereldwijde verkoopcijfers van de Urus in 2019 kijkt dan valt meteen iets op. Met 5.000 stuks verkocht evenaart de Urus bijna de complete autoverkoop van Lamborghini in 2018. Serieus indrukwekkend. In 2018 verkochten de Italianen in totaal 5.750 auto’s. In 2019 bedroeg de totaalverkoop 8.205 auto’s. Een stijging van 43 procent.

Niet alleen de Urus valt in de smaak. Ook de Huracán en Aventador zijn nog steeds favoriet. Van de Huracán werden 2.139 exemplaren verkocht in 2019. De Aventador ging 1.104 keer over de toonbank.

De Verenigde Staten is de grootste afzetmarkt voor Lamborghini, gevolgd door China, Hong Kong en Macau. De top 10 best verkopende markten bestaat verder uit het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, het Midden-Oosten, Canada en Italië.

Benieuwd naar de Nederlandse verkoopcijfers van het Italiaanse merk? Klik dan hier.

Autoshow van Genève

Lamborghini maakt meteen van de gelegenheid gebruik om een mededeling te doen. De Italiaanse autofabrikant zegt niet aanwezig te zijn op de Autosalon van Genève in 2020. Dit betekent niet dat het merk dit jaar geen nieuwe auto’s introduceert. Lambo zegt echter meer kleinschalige evenementen te organiseren met exclusieve primeurs voor de klanten.