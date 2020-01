Audi SQ7 en SQ8 krijgen 500+ pk benzinemotor

De Duitse autofabrikant deed het trucje eerder met de S6 en S7.





Audi kreeg vorig jaar de diesel-kriebels met een aantal S-modellen van het merk. De S4, S6, S7 en SQ7 en SQ8 zijn hier in Europa uitsluitend verkrijgbaar met een zelfontbrander onder de kap. Als je benzine wil rijden moet je doorsparen. De RS-modellen hebben wel te maken met petrol power in vorm van zes- en achtcilinders.

Niet overal hanteert Audi deze strategie. Dat werd duidelijk met de S6 en S7. Wij hebben deze auto in dieselvorm gekregen, terwijl dezelfde auto in de Verenigde Staten een benzinemotor heeft.

Ditzelfde trucje past Audi nu toe op de SQ7 en SQ8. In de Verenigde Staten zullen de SUV’s met een 4.0-liter twin-turbo V8 op de markt komen. Het blok is goed voor 507 pk en 770 Nm koppel. Ter vergelijking: de SQ7 en SQ8 levert bij ons 435 pk en 900 Nm koppel uit een 4.0 TDI V8.

Ondanks het verschil in koppel wint de benzineversie het van de diesel. De Amerikaanse SQ7/SQ8 sprint in 4,3 seconden naar 60 mph. De Europese SQ7/SQ8 is bijna een halve tel langzamer. Bij beide auto’s ligt de topsnelheid op 250 km/u.

Audi introduceert de SQ7 en SQ8 in de lente van dit jaar in de Verenigde Staten.