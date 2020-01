Officieel: Toyota kondigt viercilinder Supra aan

We krijgen de Supra ook met een andere krachtbron.





Tot op heden is de Toyota Supra in Europa verkrijgbaar met één motorvariant. Dit is een geblazen zes-in-lijn turbomotor met 340 pk van BMW.

In Japan is de Supra ook in andere smaakjes te verkrijgen. Nu is bekendgemaakt dat Toyota zo’n Supra met een viercilinder ook buiten Japan gaat leveren. Deze variant komt naar zowel Noord-Amerika als de Europese markt.

Toyota lanceert de Supra vierpitter in drie uitvoeringen. Alle drie de uitvoeringen komen met een 4-cilinder lijnmotor met een twin-scroll turbocharger. Het blok is gekoppeld aan een 8-traps automaat van ZF. Het maximale vermogen komt uit 258 pk en 400 Nm. Deze Supra sprint in 5,2 seconden naar 100 km/uur. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

De uitvoeringen luisteren naar de namen Launch, Launch Premium en GR Supra Fuji Speedway. Laatstgenoemde is het bijzonderste. Deze variant heeft onder andere een unieke witte kleur met rode spiegelkappen en komt in een gelimiteerde oplage van 200 stuks naar Europa.

De viercilinder Supra levert in op vermogen, maar is ook 100 kg minder zwaar in vergelijking met de zescilinder. De verkoop van de Toyota GR Supra 2.0 start in maart. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.