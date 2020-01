Zo deden de exclusieve merken het in 2019

Welke exclusieve merken waren het minst exclusief?





Het is alweer de derde dag van 2020, maar we zijn nog niet klaar met terugblikken op het afgelopen jaar. We hebben de best verkopende auto’s van 2019 behandeld, maar de onderkant van het lijstje is natuurlijk ook interessant. Daar treffen we namelijk de exclusieve automerken aan. Wat viel er op dat gebied op in 2019?

Lamborghini een opvallend merk in het straatbeeld, maar nu vallen ze ook op qua verkoopcijfers. De verkopen stegen namelijk maar liefst met 157,9%. Daarmee is het merk na Tesla de grootste stijger. Het gaat natuurlijk om een fractie van de aantallen, maar toch. Waar er in 2018 niet meer dan 19 nieuwe Lambo’s verkocht werden, waren dat er in 2019 opeens 49. Zo zie je maar wat een SUV voor een merk kan betekenen.

Waar Lamborghini dus goede zaken deed, ging het bij de gedoodverfde concurrent Ferrari juist minder. Waar in 2018 nog 50 Nederlanders de sleutel van een nieuwe Ferrari overhandigd kregen, bleef het vorig jaar bij 38. Ook bij zustermerk Maserati moesten ze met minder genoegen nemen. Met een daling van 64 naar 34 exemplaren halveerde het aantal verkochte Maserati’s bijna.

Bij de Britten ging het vooral bij Bentley erg lekker. Het aantal verkochte Bentley’s steeg van 46 naar een recordaantal van 75. Dit was vooral te danken aan de Continental. Deze bleek erg populair te zijn, aangezien er maar liefst 60 van verkocht werden. In Gaydon was er minder reden voor een feeststemming, omdat de verkopen van Aston Martin ondanks de komst van de nieuwe Vantage daalden van 31 naar 26. Alle hoop is nu gevestigd op de DBX.

Je kunt je afvragen of Porsche nog onder de exclusieve merken geschaard kan worden, maar voor de volledigheid zullen we dit merk ook even meenemen. In 2019 werden er 1.324 nieuwe Porsches verkocht. Hoewel dit er aanzienlijk meer zijn dan de directe concurrentie is het wel een daling van 10,9%. De bestverkochte Porsche was de Macan, gevolgd door de 911 en de Cayenne.

De onderkant van de lijst word gedomineerd door Britse merken. McLaren verkocht 16 auto’s, Rolls-Royce 13, Morgan 7 en Lotus is de hekkensluiter met 5 exemplaren. Gelukkig is er nog een sprankje hoop voor Lotus.

Bron: Aumacon

Foto credit: kp92 op AutoJunk