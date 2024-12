Zo blijft je Bugatti gescheiden van je normale supercars

Jouw Bugatti moet natuurlijk specialer worden dan de supercars voor plebejers in je collectie.

Bugatti profileert zich altijd een beetje als het merk waar alles mogelijk is voor de juiste prijs. En die juiste prijs heeft zonder uitzondering zeven cijfers. Geen wonder dus dat een Bugatti-koper gemiddeld zo’n 84 andere auto’s heeft. Dan is de kans aanwezig dat de koper een loods of garage heeft met die andere auto’s op een mooie manier uitgestald.

Wat doe je dan? Want je gaat toch niet meer dan twee miljoen euro stukslaan op een Bugatti Tourbillon om hem vervolgens tussen een burgerlijke Ferrari 458 en een Lamborghini Gallardo te zetten. Nee, je wil hem zijn eigen plekje geven. Dat kan nu met behulp van een bedrijf genaamd Fahrengold. Die zijn gespecialiseerd in ‘car pads’.

Fahrengold

Fahrengold brengt nu een serie ‘Bugatti Editions’ uit voor hun car pads, wat dus inhoud dat je hun producten krijgt met speciale verlichting en Bugatti-logo’s. Maar hoe werkt het? Welnu, precies zoals je denkt. Je plaatst deze verhoging in je garage en hebt een perfecte ondergrond om jouw Bugatti letterlijk en figuurlijk boven het maaiveld uit te laten steken. Als jij een mancave hebt waar meerdere auto’s in passen, wel zo gaaf.

Er zijn drie niveaus: de normale car pad, de car pad Pro en de ‘FG-01’. Die laatste maakt van je Bugatti pas echt een uniek showstuk. Dan heb je namelijk een soort doorzichtige kluis waar de auto in staat als een soort vitrinekast. Het doet dan ook een beetje denken aan de plexiglas doosjes waarin een schaalmodel doorgaans gepresenteerd wordt.

Uiteraard mag je -net als bij een Bugatti- allerlei zaken aan je Fahrengold helemaal op wens laten maken, de keuze is reuze. Dat zorgt er wel voor dat de prijs -wederom, net als bij Bugatti- ‘op afspraak’ is. Dan kun je met enige zekerheid zeggen dat het niet voor de poes is.