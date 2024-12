Dealer biedt een gratis(!) Fiat 500e aan

Nul, nada, noppes: een dealer biedt een Fiat 500e aan voor 0 dollar met een aanbetaling van 0 dollar.

Het leek zo goed te gaan met de nieuwe Fiat 500. De eerste generatie ‘nieuwe’ 500 uit 2007 is nu eindelijk de tent uit, terwijl Fiat al een tijdje de elektrische vervanger van die auto verkoopt. Qua insteek vrijwel hetzelfde, maar dan gemoderniseerd. En dus met een relatief potente elektrische aandrijflijn onder de kap, waarmee deze auto al je stadsauto-wensen vervult en meer.

Fiat 500e heeft moeite

Helaas wil het maar niet lukken met de nieuwe Fiat 500e. De productie is al meermaals gestaakt omdat de vraag enorm tegenvalt. Er wordt nu gekeken naar het monteren van een hybride aandrijflijn om het tij te keren. Ondertussen zitten dealers opgescheept met auto’s die ze niet kunnen verkopen. ‘Je zou ze nog niet gratis kunnen weggeven’, zeg maar. Dat gaaf een dealer uit de VS een idee.

Gratis 500e

Dit is namelijk de Fiat 500e in kwestie. Geen zorgen, mocht deze verkopen: ze hebben er nog een stuk of 30 staan (ziedaar het probleem). Wellicht dat het idee van de dealer in kwestie voor een oplossing gaat zorgen. De Fiatjes worden namelijk aangeboden voor 0 dollar per maand. Gratis en voor niets. Nu horen we je denken: ja, met een aanbetaling van 10.000 dollar zeker. Nee hoor, de aanbetaling kost 0 dollar. Je krijgt de auto dan 27 maanden en ten minste 10.000 mijl (zo’n 16.100 km) per jaar. Uiteindelijk mag je hem overkopen voor 17.000 dollar.

De deal en de wiskunde erachter werd gespot door onze gelijknamige Engelse collega’s, die wel een addertje onder het gras vermelden. De Fiat 500e mag dan wel gratis zijn, maar je moet wel nog één belasting en een kleine vergoeding aan de dealer betalen. Voor het duizelingwekkende bedrag van 1.297 dollar met een vergoeding van 395 dollar (bij elkaar net geen 1.700 dollar) mag jij twee jaar lang voor 0 dollar per maand rondrijden in een Fiat 500e. Zoals gezegd mag je net als bij de meeste leasecontracten na het leasecontract besluiten om de auto over te kopen of weer in te leveren. Wellicht hoopt de dealer dat de Fiat jou in die twee jaar charmeert en je hem die 17.000 dollar waard vindt. Tot die tijd is het sowieso gratis reclame. Zou jij het doen?