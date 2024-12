In een vorige Mijn Auto video kwam het al ter sprake.

Arnold was op zoek naar een Porsche. Deze zoektocht is geslaagd, want nu zitten we achter het stuur van de Boxster S van deze Autoblog-lezer! Bekijk daarnaast de video met Arnold in zijn Audi 80.

