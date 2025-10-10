We laten een traan voor de allerlaatste Volvo V90 ooit

Het einde van de moeder aller Volvo-stationwagons is bereikt: de allerlaatste Volvo V90 is gebouwd.

Wat is de ultieme Volvo? Daar mag je allerlei meningen over hebben, maar wij denken dat je gedachten vrij snel naar een grote baksteen gaan. Want daar is Volvo zo goed in: stationwagons waar je alles in kwijt kan. Echt alles.

Grootste Volvo-stationwagon

Als estate werd het des tijds niet groter dan de 700/900-serie. Dat evolueerde in de jaren ’90 tot de Volvo V90, een laatste facelift van die auto. Je had eronder natuurlijk nog de 200-serie en later de V40 die je ook als estate kon krijgen, dus dit was echt de koning aller Volvo-bakstenen.

Daarna werd de grootste Volvo-estate één maatje kleiner en was de V70 drie generaties lang de grootste baksteen. Daaronder had je modellen als die V40, wat de V50 werd die veel deelt met de Ford Focus. En die V50 werd dan weer de V60, terwijl de V70 altijd de V70 bleef. En die hield ook zijn hele leven die kenmerkende vrijwel kaarsrechte achterkant voor het maximale praktische gemak. De V70 was een klassieke allemansvriend, de V60 zocht meer de kant op van de moderne stationwagons. Beide modellen konden overigens prima naast elkaar bestaan.

V60 en V90

Tot de ‘Geely-generatie’. Het werd nu toch wel duidelijk dat qua grootte de Volvo V60 eigenlijk zowel de V60 als V70 opvolgt. Door zijn iets klassiekere rechthoekige vormen en een toch vrij rechtopstaande achterkant is het toch wellicht meer V70 dan je denkt. En dat is fijn, want ook de V60 is daarom een puik ogende allemansvriend. Alleen vanwege de premium-ambitie van Volvo was het ook een belangrijk wapen tegen de Mercedes C-Klasse, Audi A4 en BMW 3 Serie.

Nieuw topmodel

Om dat voort te zetten ging Volvo ook terug naar het verleden. In plaats van een nieuwe V70 kwam er de V90, terug naar het verleden qua naam. En die moest dan weer concurreren met de E-Klasse, A6 en 5 Serie. Nou wist Volvo sowieso vrij mooie designs af te leveren in de eerste Geely-periode, maar qua balans is de V90 toch echt wel een perfecte combinatie van grootte en statigheid. Zo mooi worden ze niet meer, zou je zeggen.

Laatste Volvo V90

En als je het daar mee eens bent: zo mooi worden ze écht niet meer. Droevig nieuws vanuit de fabriek in Torslanda verantwoordelijk voor de V90: het allerlaatste exemplaar is in elkaar geschroefd. En dat is toch een treurig moment, want er lijkt geen opvolger op de planning te staan.

Je zou zeggen dat stationwagons en Volvo hand in hand gaan, maar dat blijkt dus heden ten dage niet meer zo zeker te zijn als ooit tevoren. Volvo meent zelfs dat een toekomst zonder SW’s “reëel” is. Uiteraard omdat de vraag naar SUV’s veel hoger is. Een ‘EV90’ hoef je dus niet te verwachten, in ieder geval niet direct.

Het laatste exemplaar is een volledig ‘blacked out’ exemplaar, zoals in februari al bekend werd dat alle laatste exemplaren zouden worden. Voor zover wij kunnen achterhalen is de teller gestopt bij iets meer dan 240.000 exemplaren voor de V90 tussen 2016 en nu. Daarmee is hij niet eens belachelijk veel minder populair dan de V60 waar er bijna 320.000 van gebouwd zijn. Ook omdat die er twee jaar later pas kwam. En voor de volledigheid: de XC90 tikt bijna het miljoen aan. Jammer maar helaas.

En wie mag zich de gelukkige eigenaar noemen van de laatste Volvo V90 ooit gebouwd? Volvo. Net als vele andere Volvo’s wordt de allerlaatste ooit gebouwd opgenomen in de eigen vloot. Deze zal naast soortgenoten te zien zijn in de Volvo-experience World of Volvo in thuisstad Gotenburg. Vaarwel, V90, het was een mooie tijd.