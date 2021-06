Zo duur is de duurste parkeerplek ter wereld - Autoblog.nl

En nee, deze parkeerplek is niet in onze geliefde hoofdstad te vinden.

Iedereen die onze hoofdstad weleens met een bezoekje heeft vereerd weet dat parkeren een prijzige aangelegenheid kan zijn. We zouden willen zeggen: het kan nog veel erger, maar dat is niet helemaal waar. Amsterdam is namelijk serieus een van de duurste steden qua parkeren. In 2019 bleek dat op straat parkeren nergens duurder is.

Toch is er nog een ander parkeerrecord, dat niet in handen is van Amsterdam: het record voor de duurste parkeerplaats ter wereld. En dan bedoelen we dus een eigen parkeerplaats, waar je permanent kunt parkeren. Voor de duurste moet je in Hong Kong zijn. Ieder vierkante meter grond is daar namelijk goud waard en dus ook een parkeerplaats.

Onlangs is er een nieuwe hoogtepunt – of beter gezegd, dieptepunt – bereikt. Iemand betaalde namelijk omgerekend €1,08 miljoen voor een heel klein stukje grond om een auto weg te zetten, oftewel een parkeerplaats. De voormalige duurste parkeerplaats ter wereld was óók in Hong Kong te vinden. Daar werd in 2019 omgerekend €800.000 voor neergeteld.

De parkeerplaats in kwestie is te vinden op Mount Nicholson, waar de puissant rijken verheven boven het gepeupel kunt wonen. Op deze locatie bevinden zich ook enkele van de duurste appartementen van Azië.

Om nog even terug te komen op Amsterdam: vorig jaar werd daar nog een parkeerplek aangeboden voor €995.000. Dat ging dan weliswaar om een garage, maar alsnog kon je daar maar één enkele auto in kwijt.

Bron: Bloomberg

Foto: Lamborghini Huracán geparkeerd in Hong Kong, gespot door @mationias