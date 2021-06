Te koop: het ideale Aston Martin DB5-trio - Autoblog.nl

Een set Aston Martin DB5’s voor alle gelegenheden. Drie halen, drie betalen!

De Britten hebben door de decennia heen heel wat mooie auto’s gebouwd, maar de DB5 moet wel een van de hoogtepunten zijn. Dankzij de hulp van de Italianen is de DB5 een tijdloze schoonheid geworden. Maar wat natuurlijk vooral heeft bijgedragen aan de iconische status van deze auto: dit was het vervoersmiddel was van een zekere geheim agent die zijn favoriete drankje het liefst geschud had. Zonder twijfel de beste product placement uit de geschiedenis van de product placements.

Naast James Bond zijn er weinig mensen die ooit het voorrecht gehad hebben in een Aston Martin DB5 te rijden. Er zijn er namelijk maar 1.059 gebouwd. Daarmee is een ‘normale’ Aston Martin DB5 al een zeer gewild collector’s item.

De drie exemplaren die je hier ziet zijn alleen geen normale DB5’s. Ook de coupé niet. Dat is namelijk een DB5 Vantage. Dit was de snellere versie waar de Britten een jaar na de introductie mee kwamen. De Vantage was uitgerust met Weber carburateurs, waarmee het vermogen steeg van 286 pk naar 330 pk. Van deze versie zijn er maar 70 gebouwd.

Kan het nog zeldzamer? Jazeker, daarvoor moet je bij de Aston Martin DB5 Vantage Convertible zijn. Met een oplage van 123 auto’s is de cabrio al een zeldzaamheid, en daarvan zijn er maar vijf uitgevoerd als Vantage. Waaronder dus dit blauwe exemplaar.

Tot slot is er ook nog een praktische variant: de Shooting Brake. De eerste DB5 Shooting Brake werd gebouwd op speciaal verzoek van David Brown, waarna er uiteindelijk nog 11 gebouwd zijn. Daarvan is er maar één uitgevoerd als Vantage. Je raadt het al, dat is dit exemplaar.

Met dit trio heb je dus een Aston Martin DB5 voor alle gelegenheden. De coupé voor bewolkte dagen, de cabrio voor zonnige dagen en de shooting brake als boodschappenauto. Het goede nieuws is: de auto’s worden ook als set verkocht door Aston Martin-specialist Nicholas Mee. De DB5’s mogen mee voor 4 miljoen pond, wat neerkomt op 4,65 miljoen euro.