Zo gaat Big Brother meekijken bij het rekeningrijden

Het gaat er echt van komen weten we inmiddels; betalen naar gebruik. Hoe weet de overheid hoeveel je rijdt en wat vindt Nederland ervan?

Al jaren wordt er over gesproken, maar deze keer gaat het dan echt gebeuren. In 2030 moeten we met z’n allen aan het betalen naar gebruik. Niet autobezit wordt dan nog belast, maar autogebruik.

Allemaal leuk een aardig, maar hoe moet de (r)overheid dan weten hoeveel eurootjes er op de factuur moeten? Daar is nu serieus onderzoek naar gedaan.

Betalen naar gebruik?

Hoe zat het ook al weer? Over zeven jaar is het de bedoeling dat we motorrijtuigenbelasting gaan betalen over de daadwerkelijk gereden kilometers. Zo wil Den Haag de inkomsten uit autobelastingen op peil houden en de CO 2 uitstoot verminderen. Met een prijs per kilometer is het achterliggende idee dat het eerlijker is dan betalen voor bezit.

Mogelijkheden

Maar ja, als je per kilometer moet afrekenen, moet je wel weten hoeveel iedereen rijdt. In het kakelverse onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn verschillende systemen voor het registreren van gereden kilometers vergeleken. Er is gekeken naar fraudebestendigheid, kosten, de privacy van de gebruiker, uitvoerbaarheid en gebruikersgemak (voor de gebruiker en de belastingdienst).

Meteen is er ook gekeken welke stappen er genomen moeten worden om de stap van belasten van bezit naar belasten voor gebruik te maken. Verschillende manieren van kilometerregistratie zijn onderzocht en de voor- en nadelen zijn op een rij gezet.

Big Brother

Hoe gaat de overheid het dan aanpakken. Het onderzoek kijkt naar drie manieren van kilometerregistratie. Allereerst de kilometerteller van de auto, zonder kastje. Voortbouwen op bestaande meetsystemen en registratie daarvan. Zeg maar gewoon aflezen van de kilometerstand.

Dat kan door aflezen bij een keuringsinstantie (moet je kilometers daar naartoe ook aftikken?) of draadloos voor auto’s die dat technisch al kunnen. Ook ouderwets een fuik inrijden waar de plaatselijke belastinginspecteur de tellerstand opschrijft kan ook.

Kastje zonder GPS

Tweede manier die is onderzocht is een kastje inbouwen in de auto zonder GPS. Een kastje dat je inprikt op de OBD poort van je auto. Aflezen kan dan op afstand als het kastje bijvoorbeeld een simkaartje heeft of als je langs de wegen ontvangers neerzet die contact maken met kastje als je er langs rijdt.

Kastje met GPS

Minst populair vermoedelijk, maar ook super makkelijk voor Big Brother. De overheid kan zo op ieder moment naar keuze zien waar je bent. Kan eigenlijk ook al door je telefoon uit te peilen, maar dit is dan speciaal voor de kilometerregistratie. Ook deze moet aangesloten op de OBD poort om contact te maken met de auto, zo zie je wanneer die echt rijdt of kilometers maakt op de oprijwagen.

Het onderzoek concludeert dat een kastje in de auto het beste gaat werken, maar dat bij de laatste oplossing de privacy wel heel goed gewaarborgd moet worden. Ja dat kennen we. Maar we hebben niets te verbergen toch?…

Daarnaast vraagt een systeem als dit wel controles langs de weg. Werkt alles naar behoren en wordt er niet gesjoemeld? Dat kost wel ook geld natuurlijk. Nadeel van de kastjes is wel dat het duur is. Iedereen moet een kastje in de auto krijgen/kopen en het zal nog een flinke uitdaging zijn om dat voor 1 januari 2030 voor elkaar en werkend te hebben.

Volgend jaar (2024) is het plan dat het kabinet een plan van aanpak en voorstel naar de Tweede Kamer gaat sturen om de invoering ook daadwerkelijk te gaan regelen. Voor die invoering moeten de burgers nauw betrokken worden. Ja ja.

Wat vindt de burger?

Meteen is er dus nog een onderzoek gedaan, door Motivaction, naar wat Nederland er nu allemaal van vindt. Geheel volgens de modus operandi van Den Haag is er voor het onderzoek gekozen voor drie groepen uit de maatschappij.

Allemaal Randstad uiteraard. Groep 1 was Amersfoort, vooruitstrevende autobezitters, groep 2 Amersfoort behoudende autobezitters en groep 3 reservaat Amsterdam, niet autobezitters.

Amersfoort wordt door de onderzoekers voor het gemak als ‘gemiddeld Nederland’ gezien. Wat in Noord-Brabant wonende ondergetekende toch een beetje de wenkbrauwen doet fronsen. Want een niet autobezitter in Amsterdam heeft geen idee van hoe je in een dorp als waar ik woon zonder auto overgeleverd bent aan een buurtbus. Maar goed.

Uitkomst

De helft van Nederland (uit Amsterdam en Amersfoort dus) staat in eerste instantie positief tegenover rekeningrijden betalen naar gebruik. Een groep van 28 procent staat er neutraal in en 16 procent is ronduit negatief.

De gebruiker betaalt lijkt eerlijker vindt de positieve groep. Dat de vervuiler moet betalen doet het ook goed. Zo’n 14 procent is vooral voor omdat ze zelf weinig rijden en dus goedkoper uit zijn.

De negatieve groep rijdt waarschijnlijk nu gratis in een elektrische auto of woont in een dorp, want die zijn bang dat het vooral duurder wordt. Het toch al afkalvende vertrouwen in de overheid over de gehele linie doet het ook goed als argument.

Er is grote behoefte aan privacy en ook het betalen voor de kilometers die je in het buitenland rijdt roept grote weerstand op. Dat wordt als oneerlijk ervaren, maar ook als onwenselijk. De overheid weet dan dus echt altijd waar je bent. Wat is het volgende? Automatisch een bekeuring als je te hard rijdt?

Prijs per kilometer

Iedere autobezitter moet hetzelfde per kilometer betalen. Althans dat kregen de deelnemers aan het onderzoek te horen. Dat vond een derde van de respondenten helemaal niets. Want ja, de buurman moet meer betalen, wij niet. Mijn auto is kleiner/schoner/lichter etc.

Conclusie

De eerste reactie van “de Nederlander” is positief. Betalen naar gebruik lijkt eerlijker en logischer. Bij langer nadenken komen er wel sterke twijfels naar boven over rechtvaardigheid en effectiviteit. Die twijfels lijken samen te hangen met sentimenten rond wantrouwen ten aanzien van de overheid en groeiende ongelijkheid.

Ook interessant is nog de conclusie dat “de Nederlanders” maar heel beperkt vertrouwen hebben in het doel van betalen naar gebruik om je bewuster te maken. Niet iedereen heeft keus als er geen alternatief is en het hele systeem lijkt erg duur.

Nou veel tekst. Het woord is dan nu aan u, waarde Autoblog lezer. Wat vinden jullie van het betalen naar gebruik? Wat zijn jullie zorgen of juist niet?