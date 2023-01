Gratis geld werkt: meer particulieren aan de EV

De aanschafsubsidies werken! Het aandeel elektrische auto’s in de particuliere markt is in 2022 fors gestegen.

Gratis geld werkt! Vorig jaar is het aantal elektrische auto’s in het bezit van particulieren fors gestegen. Was in 2021 het aandeel volledig elektrische auto’s in de nieuwverkoop aan particulieren nog 11 procent, in 2022 is dat gestegen naar maar liefst 26 procent.

Het is nog januari, dus de cijfers over 2022 blijven nog binnen druppelen. Vandaag analyseert de Rai Vereniging de verkoopcijfers. Daar blijkt uit dat benzineauto’s in 2022 nog altijd het meest verkocht werden. In 2021 was 46 procent van de nieuw verkochte auto’s nog een benzine, in 2022 zakte dit naar 38,5 procent.

(Plug-in) Hybride auto’s

Dit is exclusief hybrides en plug-in hybrides. Zeg maar exclusief de verkochte Toyota’s. Dat merk eindigde qua totale verkoop in de top 3 vorig jaar en is een merk dat ook erg populair is onder particulieren. Een Toyota Corolla of een C-HR is er bijvoorbeeld alleen nog maar als hybride. De categorie (plug-in) hybrides steeg van 33 procent in 2021 naar 36 procent in 2022.

Elektrische auto’s

Waar de totale verkoop van volledig elektrische auto’s in 2021 nog bleef steken op 20 procent, is de EV in 2022 goed voor 23 procent van de totale autoverkoop. De nieuwverkoop aan particulieren steeg dus nog veel harder, van 11 procent naar 26 procent.

Dan is er maar één conclusie mogelijk, de aanschafsubsidie voor particulieren werkt! Daarnaast zijn er ook meer elektrische modellen beschikbaar, ook in de middenklasse, en daarmee is de elektrische auto ook voor particulieren bereikbaarder geworden.

In totaal reden er eind 2022 in ons land 340.583 volledig elektrische auto’s rond.

Diesel duivel

Dan nog even de slechterik van het stuk, diesel. Nog slechts 1,5 (!!!!) procent van de totale nieuwverkoop in 2022 betrof een auto met een dieselmotor. Die diesels werden traditioneel altijd het meest verkocht in de zakelijke markt, maar die is helemaal over naar elektrisch.