Rekeningrijden gaat er dan toch echt van komen

De Rijksoverheid heeft een eerste onderzoeksrapport daarover namelijk openbaar gemaakt. Al noemen ze het geen rekeningrijden, maar dat geheel terzijde…

Ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik ben met mijn 45 jaar niet meer de jongste die hier ter redactie rondstrompelt. Maar zelfs ik, die het tijdperk van de houten gulden en de in het wild rondrennende dinosaurussen nog heeft meegemaakt, kan het woord ‘rekeningrijden’ al herinneren vanuit mijn prilste jeugddagen.

Al jaren wordt erover gesteggeld en al jaren gaan ze het invoeren, maar dan uiteindelijk toch weer niet. Maar nu lijkt er dan toch écht schot in de zaak te zitten. Want, zoals de overheid zelf zegt : Het eerste onderzoeksrapport naar tariefstructuur voor betalen naar gebruik is opgeleverd. En wat dat eerste onderzoeksrapport inhoudt, gaan we eens proberen te vertalen naar gewone mensentaal.

Vanaf 2030 gaan we allemaal rekeningrijden

Het komt er in het kort op neer dat je vanaf 1 januari niet meer betaalt voor het bezit van de auto, maar voor het gebruik. Een plan wat eigenlijk veel eerlijker is, denken wij. Alleen, hoe ha je er dan voor zorgen dat er een beetje een eerlijke verdeling komt. Het zou lullig zijn als een Kia Picanto hetzelfde moet betalen als een Mercedes-Maybach G Landaulet, om maar iets zwaars te noemen.

In het rapport zegt de overheid daar het volgende over:

Er zijn opties onderzocht waarbij elke auto hetzelfde tarief per kilometer betaalt en opties onderzocht waarbij rekening wordt gehouden met het gewicht, de brandstofsoort of de CO 2 -uitstoot van de auto. Steeds is daarbij gekeken wat de effecten zijn voor onder andere de overheidsinkomsten en de CO 2 -uitstoot.

Maar is er ook iets nieuws uit dat rapport gekomen?

In principe is alles wel zo’n beetje bekend wat er in dat rapport staat. Zie onderstaande quote maar.

Vanaf 2030 betalen autobezitters niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. De lasten van automobiliteit worden zo evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld. Dit systeem van betalen naar gebruik levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de twee doelstellingen: het op peil houden van de belastingkomsten in het autodomein en CO2-reductie in de mobiliteit.

Maar hoe gaat het in z’n werk?

Tja. Da’s dus nog altijd een lastig verhaal. De overheid wil dus wel dat we vanaf 2030 gaan betalen voor het gebruik van de auto, maar ze weten nog niet hoe ze dat gaan controleren. En bovendien willen ze ook dat je gaat betalen als je met de auto naar het buitenland gaat. Maar ook hier geldt, hoe ze dat willen gaan controleren is nog niet bekend.

Het klinkt een beetje als het oude liedje. De wil is er, de ideeën zijn er, maar de uitvoering laat vooralsnog flink te wensen over. Wantr reken maar dat er genoeg partijen zijn die de privacy hoog in het vaandel hebben staan en er alles aan zullen doen om deze meeglurende overheid een halt toe te roepen…

Dus wat hebben we nu geleerd?

We hebben geleerd dat we vanaf 2030 geen gewone wegenbelasting meer gaan betalen, maar betalen naar gebruik. Rekeningrijden dus. Maar hoe? Dat weet nog helmaal niemand.

En oh ja, over de zo gehate BPM op nieuwe auto’s is nog niks bekend. Maar nadat onze juridische afdeling zich hierover heeft gebogen, horen jullie meer. Wil je er zelf meer over lezen, dan kan dat via deze link.

Tot zover zeggen wij alleen; het lijkt er nu dan toch eindelijk van te gaan komen, van dat rekeningrijden. Maar hoe? Zeg jij het maar!