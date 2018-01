Zo gaat Mercedes-AMG een C43 weggeven

Marketing done right.

De Superbowl komt er weer aan. Voor ons Europeanen niet heel boeiend. Het is echter wel leuk om te zien hoe merken alles uit de kast halen om onder de aandacht te komen gedurende het mega-event.

Mercedes heeft een ludieke prijsactie op touw gezet. Iedereen in de VS kan meedoen. Het enige wat men nodig heeft is een smartphone, geduld en een vinger. Met Last Fan Standing, zoals de actie heet, moeten deelnemers gedurende de Superbowl hun vinger op de C43 houden. De Mercedes wordt afgebeeld op de speciale Last Fan Standing-site.

Vanaf 31 januari gaat de site live met een oefening, zodat eventuele deelnemers weten wat hen te wachten staat. Als de Superbowl op zondag 4 februari van start gaat, gaat ook de actie live. Je ligt uit het spel op het moment dat de vinger de virtuele auto op het scherm niet meer aanraakt.

Er komt tevens een counter op de site te staan, zodat deelnemers weten hoelang ze nog hebben te gaan. De winnaar krijgt een Mercedes-AMG C43 Coupé. Als ik in Amerika zou wonen had ik het wel geweten. Smartphone erbij, ducktape om de smartphone en mijn vinger en niet meer loslaten! Wel lullig als je plotseling gebeld wordt..