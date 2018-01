Het verhaal van een briljante Nederlandse reclame, voor een gemiddelde auto

Je gaat het niet geloven, maar toch is het zo. Enkele maanden lang was deze auto een Hot Topic.

Wie vandaag de dag kijkt naar de auto’s die Mitsubishi in de showroom heeft staan, wordt een beetje treurig. De Outlander en ASX zijn zouteloze crossovers, de Eclipse Cross is op zich wel geinig (maar dat mag niet van @Casper). De Space Star is in principe briljant: spotgoedkoop, zuinig, betrouwbaar en voordelige gebruikskosten. Kortom, het merk dat ons pareltjes als de 3000GT en Lancer Evolutions gaf, heeft het op dit moment wat zwaar. De samenwerking Renault-Nissan kon niet snel genoeg komen!

Maar het oudste Japanse merk heeft aanzienlijk betere tijden gekend. Niet dat alle auto’s even briljant waren. Neem de bij NedCar gebouwde Mitsubishi Carisma als voorbeeld. Misschien wel een van de meest troosteloze auto’s ooit gebouwd. Niet dat het een bijzonder slechte auto was, dat is overdreven. Het was een bijzonder gemiddelde automobiel. Op elk gebied scoorde de auto een 6,5. Behalve op seks-appeal. Het door Kiyoshi Honda ontworpen koetswerk was gespeend van elke vorm van frivoliteit. Weetje waar je uiteindelijk helemaal niets aan hebt, het was eerst de bedoeling dat de Carisma sedan de achterlichten kreeg van de liftback:

Technisch gezien zat de auto redelijk goed in elkaar. De auto stond op dezelfde basis als de Volvo S40/V40 en deelde een aantal motoren. Er was keuze uit louter viercilinders: een 1.6 en 1.8 benzine plus een Renault diesel. Wel bijzonder was de 1.8 GDI (Gasoline Direct Injection), een van de eerste auto’s in Europa met directe benzine injectie. Directe injectie moest ervoor zorgen dat de Carisma veel zuiniger was. Dat bleek niet zo uit te pakken. Het was een fijne motor in de omgang, maar geen zuinigheidswonder.

Twee alinea’s is eigenlijk het enige wat we kunnen melden over deze auto. Althans, de auto zélf. De marketingcampagne was namelijk zeer bijzonder. Normaal gesproken gaat het altijd hetzelfde: auto komt op de markt. Middels irritante, saaie of vergezochte reclames moet de consument het idee krijgen dat de desbetreffende auto hun leven helemaal compleet kan maken. Niets bijzonders, maar die hadden niet heel erg veel effect. Ondanks dat het een betaalbare en Nederlandse auto was, bleek het niet een populaire auto. Lulligheid op wielen is niet iets wat scoort in dit segment. Zelfs een ‘sportieve’ MSX-uitvoering kon daar niets aan veranderen.

Er moest dus iets gebeuren. Marketingbureau Sweepstakes werd in de arm genomen om een campagne te bedenken. In Nederland werd er namelijk een enorm project op touw gezet. Mitsubishi Nederland verlootte maar liefst 80 Carisma’s onder de Nederlandse bevolking. Dat getal 80 sloeg op het aantal jaren dat Mitsubishi toen bestond. Omdat de auto niet aan de straatstenen kwijt was te raken, was er vast nog voldoende overproductie. Er werden adressen door een notaris vastgelegd. Dat klinkt als een vreemde actie wat voornamelijk heel erg veel geld kost, maar Mitsubishi Nederland kreeg er enorm veel exposure voor terug. Want wat moest je doen om in aanmerking te komen voor het winnen van een Carisma?

Simpel: in de grote Nederlandse kranten stonden enorme achterpagina’s: helemaal rood met in grote letters ‘CARISMA’ gedrukt. Deze moest je dan zichtbaar tegen een raam van je huis plakken zodat iedereen kon zien dat jij kans wilde maken op zo’n fantastische Nederlandse Japanner. Een bloedirritante reclame met André van Duin werd uitgezonden om te laten hoe het precies werkte. Hoe pakte dat uit? Bijzonder goed. Omdat niemand buiten de boot wilde vallen, ging heel Nederland massaal aan de haal met de posters. De kanspelen-commissie was er als de kippen bij om de organisatie eens goed op de vingers te tikken. Mede daardoor kreeg de campagne nog meer exposure in de media en was het hek van de dam. Werkelijk overal zag je de Carisma pamfletten achter de ramen. Het maakte niet uit waar je was, of je werd geconfronteerd met de Carisma. Uiteindelijk zou blijken dat één op de drie woningen in Nederland voorzien was van Carisma-posters. Er werden 24 Carisma’s weggegeven aan zuinige Hollanders.

Dan rest natuurlijk de brandende vraag: heeft het allemaal zin gehad? Laten we even kijken naar de verkoopcijfers. De Carisma kwam in 1995 op de markt. Er werden toen 760 exemplaren op kenteken gezet. In 1996, het eerste volle jaar dat de auto verkocht werd, waren het er al 3.298 stuks. In 1997 stegen de verkopen aanzienlijk: 7.815 Carisma’s vonden een nieuwe eigenaar en in 1998 zelfs 8.523!

1999 geldt nog altijd als het recordjaar betreft autoverkopen in Nederland. Er werden meer dan 611.000 auto’s verkocht. De Mitsubishi Carisma kon echter niet meeliften op dat succes. De verkopen liepen terug naar 6.330 eenheden. Halverwege 1999 werd de Carisma gefacelift. Eerlijk is eerlijk, de auto knapte er enorm van op. Met name de vijfdeurs liftback was nu best een fraaie auto. Voor de verkoopcijfers heeft het niet geholpen, want deze holden achteruit. In 2000 (4.279 stuks) en 2001 (3.159 stuks) leek het nog wat, maar in 2002 (1.177) en 2003 (560) was de Carisma slechts een kleine speler in zijn klasse. Terwijl de Carisma eigenlijk beter was dan ooit. De auto was betrouwbaar, zag er prima uit, was lekker rijk uitgerust en spotgoedkoop.

Een andere marketingcampagne was veel minder effectief, maar wellicht nog leuker. Nederland heeft een tijd lang zijn eigen raceklasse gehad, het DTCC (Dutch Touring Car Championship). Deze klasse was een beetje aan het doodbloeden dankzij een tekort aan deelnemers, maar er zijn tijden geweest dat deze klasse zeer de moeite waard was. Met de Mitsubishi Carisma werd ook geracet. Mannen als Allard Kalff en Tim Coronel trotseerden het asfalt van Zandvoort en Assen met de race-Carisma’s. Ondanks bescheiden succesjes behaalden ze nimmer de titel. Met name de BMW’s 320i van Carly Motors waren oppermachtig. In 2002 werd het DTCC opgeheven en daarmee ook de race-activiteiten met de Carisma. De auto’s zijn daarna gebruikt in andere klassen door privé-teams. Omdat het nogal lastig was om extra vermogen te peuteren uit de 1.8 GDI wordt de 4G63-motor uit de Lancer Evolution gebruikt, die past er gemakkelijk in.

De Mitsubishi Carisma bleef tot 2004 in productie. In totaal zijn er 350.000 Carisma’s gebouwd in Born. De technisch identieke Mitsubishi Space Star was met ruim 275.000 exemplaren minder populair. Voor de goede orde: van de S40/V40 liepen in dezelfde periode 1.000.000 van de band. Tegenwoordig koop je Carisma voor enkele honderden euro’s. Een topper in nieuwstaat met weinig kilometers heb je al voor 2 mille. Niemand gaat er eentje bewaren voor de waarde van de auto. Die gaat niet stijgen. De auto zelf was ook absoluut niet bijzonder, maar de marketingcampagne was dat dus wel. Net als de auto heel erg Nederlands. Als je iets voor niets kan krijgen, doen we allemaal mee. Ook al moet je Carisma pamfletten aan het raam plakken.