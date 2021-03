Zo goedkoop is een Mercedes V8 diesel - Autoblog.nl

Kijk, met zo’n Mercedes V8 diesel voel je je de koning te rijk!

Als Mercedes een ding altijd goed heeft gedaan, is het wel puike diesels bouwen. Het is jammer dat deze motoren tegenwoordig niet meer salonfähig bij iedereen zijn, want er valt veel voor te zeggen. Ook op het gebied van duurzaamheid. Ze gaan bovengemiddeld vaak erg lang mee.

Het nadeel is dat door het belastingklimaat het wat lastig wordt om de koop van een nieuwe diesel te verantwoorden. Ook zie je dat de occasionprijzen van diesels wat lager zijn. Superhandig, want dan wordt het eerder rendabel. Wat te denken van deze Mercedes V8 diesel?

GL 420 CDI

Het is een heuse Mercedes-Benz GL420 CDI. Destijds werd de GL op de markt gebracht als tegenhanger van de Range Rover. Dat lukte niet helemaal, zeker niet op het gebied van comfort, verfijning en luxe. Je moet ‘m meer zien als een grotere ML. Normaal gesproken is de in de VS gebouwde Mercedes GL onbetaalbaar, maar in dit geval kun je relatief goedkoop Mercedes V8 diesel rijden.

Uiteraard is het stiekem een bedrijfsauto. Op deze manier kun je de running costs even wat lager houden. Daarbij: hoe vaak heb je iemand op de achterbank zitten? In Nederland is dat dus een behoorlijke prijzige privilège. Maar door het opgeven van de ene privilége, wordt de andere bereikbaar. Want deze Mercedes GL is uitgerust met een V8 diesel!

Mercedes V8 diesel

De motor is 4.0 liter grote V8 diesel van Mercedes levert 306 pk. Belangrijker is het koppel dat paraat staat: 700 Nm bij 2.200 toeren. Er zijn distributievrachtwagens die het met minder moeten doen. Daarmee kan de 2.450 kg SUV in 7,6 tellen naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid bedraagt een heel acceptabele 230 km/u. Het gemiddeld (opgegeven!) verbruik van nog geen 1 op 8 is wel een dingetje, maar diesel is gelukkig redelijk goedkoop.

Dit exemplaar heeft er al 204.860 km opzitten, maar dat is minder dan de meeste vrachtwagens uit 2007. Op jaarbasis stelt de kilometerstand van deze Mercedes V8 diesel niet zo heel erg voor. De prijs is ook goed te behappen, want voor 17.995 euro krijg je enorm veel auto voor het geld. Interesse? Bekijk hier de Mercedes GL420 advertentie!

