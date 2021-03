Daimler en Volvo maken waterstofvrachtwagens - Autoblog.nl

De truckdivisies van Daimler en Volvo vinden waterstofvrachtwagens bovengemiddeld interessant.

Elektrisch rijden is de toekomst, werd er ooit eens geopperd. Nu het puntje bij paaltje komt, is dat gedeeltelijk waar. De verbrandingsmotor gaat waarschijnlijk opgevolgd worden door meerdere motortypes in plaats van eentje. Want ondanks dat een BEV (elektrische auto met accu) erg handig kan zijn, is de benodigde accu in principe een onding. Vanwege de extreem lage energiedichtheid heb je enorm grote accu’s nodig die gigantisch veel wegen.

Waterstofvrachtwagens

Voor een auto hoeft dat niet direct een probleem te zijn, want hoevaak rijd je enorm lange stukken? Precies. Echter, voor vrachtwagens is de BEV niet in alle gevallen de beste oplossing. Zeker niet de Europese globetrotters. Volvo en Mercedes zijn tot de conclusie dat het tijd is voor waterstofvrachtwagens. Om de kosten voor de transitie te kunnen delen en het proces te kunnen versnellen, hebben Daimler en Volvo de handen ineen geslagen.

Samenwerking officieel

De intentie om samen te gaan werken werd eerder al uitgesproken. Nu zijn we een stapje verder, want de samen werking tussen Volvo en Daimler is nu helemaal officieel. Mocht je denken, “Daimler is tegenwoordig Mercedes?”, dan klopt dat. De autodivisie heet geen Daimler meer, maar Mercedes. De vrachtwagendivisie heet Daimler Trucks, en verkoopt Mercedes vrachtwagens.

Volvo heeft 50 procent van de aandelen van Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG (de subdivisie voor waterstofvrachtwagens). Daarvan hebben beide partijen precies even veel aandelen. Uiteraard heeft deze samenwerking ook een sexy naam: Callcentric GmbH & Co. KG. Volvo en Daimler gaan samen de vrachtwagens ontwikkelen, produceren en verkopen.

Het gaat in eerste instantie om de grotere en zwaardere vrachtwagens. Zo heeft Volvo daarnaast plannen om kleinere elektrische distributievrachtwagens te bouwen, bijvoorbeeld. Binnen drie jaar willen de partijen al tests met waterstofvrachtwagens kunnen uitvoeren met klanten. De productie zal iets later volgen, waarschijnlijk 2026-2027.











Infrastructuur waterstofvrachtwagens

Zowel Volvo als Daimler geven aan dat zij graag het voortouw willen nemen op het gebied van waterstofvrachtwagens. Maar ze geven ook beide aan dat ze het niet alleen kunnen. Mede op het gebied van infrastructuur moeten er namelijk nog grote stappen gezet worden.