Goed nieuws, Mercedes levert de V8 weer in veel modellen

Altijd fijn om eens te kunnen schrijven dat een fabrikant de V8 wél levert in plaats van schrapt. Dankjewel Mercedes!

Weet je nog? April vorig jaar? Toen besloot Mercedes om flink in het aanbod van V8 motoren te snijden. Ok, kleine kanttekening, dat deden ze niet bij ons, maar aan de andere kant van de plas, in Amerika dus.

Heel gemeen eigenlijk. Want als er 1 volk is dat gehecht is aan de machtige V8, dan zijn het de Yanks wel. Maar -in elk geval bij Mercedes- dikke pech voor hen. Als je een Benz wilde, dan kon je het doen met een 4-pitter of een aggregaat met 6 cilinders. En vooruit, een S580 met V8 kon ook, maar anders niets.

Maar die ellendige tijd is voorbij!

Mercedes brengt de V8 weer terug

Waarom Mercedes besloot de V8 niet meer te leveren in de VS is nog altijd een raadsel. De Duitsers bleven er zelf nogal vaag over en zeiden dat het door zowel interne als externe factoren kwam. En daar moesten we het mee doen.

Nu weten we nog steeds niet waarom Mercedes -tijdelijk- afscheid had genomen van de V8, maar in principe boeit dat niets. Hij is namelijk weer te bestellen. Op de meeste modellen dan, bij sommige Mercedessen is het nog altijd niet duidelijk of ze de 4.0 V8 met dubbele turbo weer onder de kap krijgen.

Goed nieuws voor de liefhebber van snelle taxi’s?

Taxi’s ja. Snelle varianten daarvan hebben we het over. De E63 AMG had dat geweldige V8-blok natuurlijk ook onder de motorkap liggen en was derhalve dus niet leverbaar. Maar nu weer wel, toch?

Nou, nee. Helaas. Bijna alle modellen van Mercedes waar een V8 in kan, krijgen het blok weer terug. Behalve de E63 AMG, de AMG GT 4-door en de GLC 63 AMG, die niet. En waarom dan wel niet? Geen idee eigenlijk, Mercedes is nu ineens net zo stil als haar best betaalde werknemer. Met andere woorden, ze zeggen er niks over.

Al met al is het wel goed nieuws natuurlijk. Een V8 die in het V8-land bij uitstek van het menu verdwijnt zou weleens een precedent kunnen scheppen naar Europa. En dat willen we niet. Nu die blokken daar wel weer worden geleverd, ziet het er voor ons hier ook goed uit.

Dus, leve de V8 en leve Mercedes.

Hoezee!

Met dank aan Yippiekaye voor de tip!