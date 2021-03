Wheelsandmore AMG GT Black Series is heerlijk kitsch - Autoblog.nl

De grote vraag is natuurlijk: moet je de Wheelsandmore AMG GT Black Series serieus nemen?

De AMG GT Black Series is de ultieme versie van AMG’s sportwagen. Het was het afscheidscadeautje van Tobias Moers. De voormalig AMG-chef is nu werkzaam bij Aston Martin, dat niet heel ontoevallig auto’s bouwt met, jawel, AMG-motoren.

Naar alle maatstaven is de Black Series niet zomaar een sportieve uitvoering met een iets andere spoiler. Alles is aangepakt en niet zo’n klein beetje ook. Het gat qua performance met de AMG GT R is dan ook enorm. Je zou kunnen denken dat je hier niet meer aan hoeft te klooien, maar daar dachten ze met bij het wonderlijk genaamde ‘Wheelsandmore‘ anders over, want dit is hun AMG GT Black Series.

Wheelsandmore AMG GT Black Series

Aangezien de wielen een belangrijk onderdeel zijn van de firma, behandelen we die even als eerste. In dit geval heeft de getunede AMG GT 20 inch wielen. Voor zijn ze 9 inch breed, achter zelfs 12 inch. Het knappe is dat het gewicht van de gesmede velgen laag blijft. Daardoor wegen de voorwielen zo’n 9 kilogram en de achterwielen zo’n 12 kilogram. Om de velgen ligt rubber van Michelin, de Pilot S-Cup 2. Voor zijn ze 285/30 20 en achter 335 30/20.

Uiteraard is de Wheelsandmore AMG GT Black Series ook ietsje sterker dan het standaard exemplaar. Dankzij een externe module kun je het vermogen en koppel laten stijgen naar 789 pk en 870 Nm (standaard 730 pk en 800 Nm). De topsnelheid van dit monster bedraagt 336 km/u (standaard: 325 km/u). Om de auto beter te laten klinken, is een sportuitlaat in ontwikkeling.

Remmen

Je zou aan de foto’s van de remmen kunnen op de gedachte kunnen komen dat deze setjes compleet nieuw zijn. Dat is knap, want de AMG GT Black Series heeft uiterst serieuze remmen tot zijn beschikking. De klauwen zien er nét iets anders uit. Dus het lijkt te kloppen.

Volgens de Duitse tuner zijn de remmen van de Wheelsandmore AMG GT Black Series nu nog beter. De compound van de schijven is anders en er zijn andere blokken gebruikt. Elke remklauw heeft zes titanium zuigers. Mede daardoor moeten de remmen erg licht zijn. Wat het exacte gewicht is, is niet duidelijk. Prijzen zijn niet (nog) niet bekend, maar reken er maar op dat het duur is.

Doen?

Tsja, dan rijst natuurlijk de vraag: moet je dit willen? De Wheelsandmore AMG GT Black Series is uiteraard om van te smullen qua specificaties. Echter, 99% van het ‘standaardmodel’ was al briljant. Standaard heeft de Black Series wielen va Apptech, die ook bijzonder licht én sterk zijn.

Apptech levert ook de wielen voor de Murray T.50, bijvoorbeeld. Een setje andere wielen en bypass-tuning klinkt wat dat betreft een beetje als een klodder Zaanse mayonaise op een gepocheerde heilbotfilet.