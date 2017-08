Zo herken je Max Verstappen dit weekend op Spa

De Nederlandse rijder kiest -wederom- voor een speciale helm.

Dit weekend is hét GP-weekend voor velen. Het circus strijkt neer in België en dat betekent een Oranje-feestje. Net als vorig jaar zal Max Verstappen met een speciale oranje-helm racen. Het design is wat gewijzigd in vergelijking met vorig jaar. Zo is de helm ditmaal volledig oranje. De speciale helm van vorig jaar had enkele blauwe details.

Na de race op Spa-Franchorchamps in 2016 besloot Verstappen om de helm ook het rest van het seizoen te gebruiken. Of Max dat nu weer gaat doen is nog niet bekend. De helm voor dit jaar is door Max ontworpen in samenwerking met Triple en Jens Munser Designs. Er werd gekozen voor een glimmend ontwerp. Kan teamgenoot Ricciardo meteen zijn haar kammen als hij kijkt naar de 19-jarige coureur. Naast de Red Bull-stieren is er nog een dier te vinden. Een patriottische leeuw prijkt bovenop de helm.

De eerste vrije training is inmiddels van start gegaan. De Grand Prix van België zal zondag om 14:00 worden verreden.

Fotocredit: Max Verstappen via Twitter