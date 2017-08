Medewerkers Tesla bezorgd om keuzes Elon Musk

Niet iedereen zegt ja en amen tegen de grote baas.

Als het aan Tesla CEO Elon Musk ligt, gaan we allemaal autonoom. Het liefst zo snel mogelijk en het liefst met een Tesla natuurlijk. De Amerikaanse autofabrikant staat bekend om Autopilot. Je kunt stellen dat Tesla een groot initiatief neemt in de toekomst van de zelfrijdende auto. Gaat het allemaal niet te snel?

De plannen van Musk zorgen soms voor vraagtekens. Niet alleen bij critici, maar ook bij (voormalige) medewerkers van het automerk. In een publicatie van The Wall Street Journal valt te lezen dat niet iedereen het eens is met de keuzes van de CEO. Zo hebben ingenieurs van Tesla twijfels met het plaatsen van de geavanceerde Autopilot-hardware in nieuwe Tesla’s.

Met Autopilot neemt Tesla het voortouw van een autonome toekomst. Geen ander automerk heeft dergelijke geavanceerde techniek in productieauto’s. Merken als Nissan en Mercedes testen wel volop met autonome auto’s, maar een productieauto als de Mercedes E-Klasse kent nog de nodige beperkingen qua autonomie. Traditionele autobedrijven zijn in dat opzicht wat voorzichtiger.

Met Hardware version 2 (HW2) hebben nieuwe Tesla’s techniek aan boord om volledig autonoom te opereren. De wetgeving is er echter nog niet op ingesteld. Bovendien moet de software nog verder worden doorontwikkeld voordat het echt zover is.

Dat deze hardware nu al te vinden is in Tesla’s schopt sommige medewerkers tegen het zere been. Volgens hen kan de veiligheid in het geding komen. Dat valt te lezen in documenten die de krant in handen heeft. Onder andere Evan Nakano, een voormalige engineer bij Tesla, sprak over een gevaarlijke beslissing om de auto’s uit te rusten met Autopilot. Tevens valt de naam Sterling Anderson. Deze man was tot december 2016 directeur van het Autopilot-programma. Ook hij zou twijfels hebben gehad met de strategie van Musk. Uiteindelijk vertrok hij bij de autofabrikant. Anderson werd eerder dit jaar aangeklaagd door zijn voormalige werkgever.

Het systeem van Tesla is al een aantal keren in het nieuws geweest. Zowel positief als negatief. Zo wist het autonome systeem ongelukken te voorkomen. Aan de andere kant was er in 2016 het eerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende Tesla Model S.