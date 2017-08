Lamborghini is helemaal gek geworden

Hè wat?

Ik nam een extra slok koffie bij het lezen van dit nieuws. Zijn ze nou helemaal daar in Sant’Agata Bolognese?! Volgens Automobile Mag heeft Lamborghini nieuwe varianten van bestaande modellen in de pijplijn. Volgens jaar komt de gloednieuwe Urus, maar daar blijft het niet bij. Ze hebben naar verluidt een opmerkelijk model in de maak.

Volgens het nieuwsbericht komen er nog zeker zeven varianten van de Huracán op de markt. De namen Huracán Speedster, Targa, Barchetta, SV, GT3 Stradale, Superleggera en Safari duiken op. Van al die namen trekt de naam ‘Safari’ de meeste aandacht. Het bericht stelt dat dit een terreinversie van de Huracán gaat worden. Een soort Audi Allroad dus. Lamborghini R&D zou claimen dat de Huracán niet op elk terrein thuis is. Zo’n Safari moet dit ‘gemis’ compenseren. Voor nu is het goed om het bericht met een klein korreltje zout te nemen.

Naast nieuwe varianten van de Huracán, is er ook een snellere variant van de Aventador S onderweg. Dit model zal in 2020 het licht gaan zien. Het model heeft intern de codes LB634 (coupé) en LB635 (roadster). De 7.0 V12 zal in deze variant verder zijn aangepakt met een vermogen van om en nabij de 800 pk.