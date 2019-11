Zó hoort je band er niet uit te zien

Dat je het even weet.

Achterstallig onderhoud op een auto kan bijzondere taferelen opleveren. Je trouwe vierwieler kan op een hoop punten rare fratsen uithalen, die grotendeels voorkomen kunnen worden door gewoon op tijd of zelfs preventief zaken te repareren. Iets wat een geavanceerder stukje techniek is dan het lijkt, is de rubberen band. Je hebt afhankelijk van je auto vier of vijf stuks (reservewiel/thuiskomer) aan boord, waarvan vier sowieso het asfalt raken (even er vanuit gaande dat je geen Mercedes-AMG G63 6×6 of Morgan 3-Wheeler bezit).

De band mag dan een simpel stuk rubber om een velg zijn, er kan een hoop mis gaan. Banden slijten en die slijtage kan voor gripverlies zorgen. Banden kunnen lek gaan als je over iets scherps rijdt. Banden hebben ook onderhoud nodig. Om dat duidelijk te maken, heeft de politie in Engeland (Derbyshire) een voorbeeld gegeven van hoe het níet moet op Twitter.

Good Spot Officer!

Whilst on patrol PPO 9712 witnessed this car on a school run. When it was safe to do so 9712 advised that the car came off the road and into a garage close by. New tyre now fitted.

Perhaps his actions saved this driver from a costly repair – or worse! pic.twitter.com/8hgtxcGOHA

— Public Protection Team (@TeamPPODerby) September 30, 2019