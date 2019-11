Dodge doet nostalgisch met de Challenger

Is het dan ook eindelijk eens tijd voor een nieuw model?

Op het gebied van muscle cars is retro-design momenteel populairder dan ooit. Ford vond de Mustang opnieuw uit volgens het klassieke recept in 2005 en daarna volgden Dodge en Chevrolet met de Challenger en Camaro een paar jaar later. Nu zitten de Mustang en de Camaro al op hun tweede generatie, maar de Challenger is nog steeds diezelfde auto als toen hij in 2008 op de markt kwam. Wel met wat kleine verbeteringen uiteraard, en enorm krachtige versies als de Hellcat (Redeye) en Demon. Een overzicht check je hier.

Vandaag richten we ons op de middenmoot. Daar waar je geen V6-jes vindt, maar ook geen 840 pk. Het gaat om de GT RWD, R/T Shaker, R/T Scat Pack Shaker en de widebody-variant van die laatste. Van die modellen komt namelijk een speciale editie. Om te vieren dat in 2020 de Dodge Challenger in 1970 de wereld opschudde als een frisse wind in muscle car-land. De Challenger werd uitgevoerd met een motor die in de volksmond Elephant Motor heet: de 426 HEMI V8. Die 426 staat voor het aantal kubieke inches dat het motorblok meet, wat natuurlijk later ook door de Amerikanen vervangen werd door cc of kubieke centimeter. Het gaat in ieder geval om een zeven liter grote V8 in een legendarische muscle car.

Omdat de Amerikanen nu overgestapt zijn naar modeljaar 2020 en het sowieso bijna nieuwjaar is, komt Dodge nu op de proppen met een speciale 50 jaar-editie van de Challenger. Je krijgt bij de speciale edities nieuwe velgen, een speciaal kleurtje en allerlei subtiele knipogen naar de oude Challenger in de vorm van plaatjes in het infotainment en badges met ‘Challenger 50’ erop in een mooi ouderwets schrift. Elke Dodge Challenger wordt genummerd als ‘x out of 70’, waarmee je zou denken dat het gaat om 70 edities van de Challenger en daarmee het ding retezeldzaam wordt.

Dat is niet waar. Er worden van elke kleur 70 edities geleverd, maar het gaat om zeven unieke kleuren: Gold Rush, Frostbite, Hellraisin, Sinamon Stick, TorRed, F8 Green en Go Mango. Dan kom je uit op 490 units. Maar dan ben je er nog niet: er komen van elke kleur 70 GT RWD’s, 70 R/T Shakers, 70 R/T Scat Pack Shakers, en 70 R/T Scat Pack Shaker Widebody’s. In totaal 1.960 units. Heel toevallig, want de Challenger kwam ook uit in 1960! Oh, wacht. Ze hebben zich 10 units verrekend, zo te zien.

Desalniettemin ziet de Challenger er in de 50 jaar-specificatie – ondanks zijn leeftijd – nog goed uit. Heb je geen zin om je aan te sluiten bij het gepeupel en ben je in de markt voor een veel dikkere Chally: bij de Hellcat en Hellcat Redeye krijg je voor modeljaar 2020 ook een speciale 50 jaar-badge. De speciale edities van de ‘goedkopere’ Challengers worden geleverd als optiepakket, voor 4.995 euro. Bestel snel, want op is op.