Koop een chique Mercedes-nichekoning met V8

De start van een nieuwe niche, nu is er een mooi exemplaar te koop.

De sedan. Misschien wel het meest bekende en populaire autotype uit de geschiedenis van de vierwieler. Vraag een kind om een auto te tekenen, en de kans is groot dat hij uitkomt op een sedan. Uiteraard zijn er veel variaties geweest op het thema sedan. De meest populaire is de liftback. Het belangrijkste verschil is dat bij een liftback de achterklep scharniert bóven de achterruit. Bij een sedan gaat het om een klep met het scharnier onder de ruit.

Dan is deze Mercedes CLS gewoon een sedan toch? Nee, absoluut niet. Deze CLS is het begin van een nieuwe niche. We bestempelen de Duitse Drie vaak apart of samen als nichekoningen, maar aan het begin van de jaren ’00 was dat helemaal nog niet het geval. Het Mercedes-gamma was overzichtelijk, duidelijk en verdeeld in grootte. Totdat de CLS op de markt kwam in 2004. Als je een sedan zoekt in het E-segment, kies je uiteraard voor een E-Klasse, die zelfs in die periode net een flinke vernieuwing kreeg (W211). Aan de CLS kon je echter duidelijk zien dat het niet zo maar een auto was die in het vaarwater van de E-Klasse probeerde te zitten. De auto was sierlijk, goed en bijzonder ontworpen. De nadruk van de CLS lag ook op design. Voor wie een coupé wil maar toch dat extra beetje gemak van vier deuren ziet zitten. De vierdeurs coupé werd in het leven geroepen.

De rest is geschiedenis. De CLS (retro-rijtest) is nog steeds te koop en is zelfs net vernieuwd: hij is aan zijn derde generatie toe. Het succes zorgt er zelfs voor dat er een niche uit de CLS is ontstaan: de AMG GT 4-door Coupe. Ook concurrenten volgden: Audi maakte een CLS-concurrent met de A7 Sportback en BMW volgde ook met de 6 Serie (nu 8 Serie) Gran Coupe. Ook andere ‘goedkopere’ merken pakten het concept (deels) op, denk aan Kia (Stinger) en Peugeot (nieuwe 508). De CLS legde Mercedes bepaald geen windeieren.

En dat allemaal vanwege de originele CLS (C219). Uiteraard met een lekkere selectie motoren, waaronder de versies waarmee AMG zich heeft bemoeid. Net als bij de E-Klasse liet de CLS 63 AMG nog even op zich wachten: het begon met de CLS 55 AMG. Dit is een 5,5 liter V8 met compressor: dat levert 476 pk op. De AMG-opsmuk viel mee, waardoor het design van de auto behouden bleef. Kortom: één van de mooiste sportsedans uit het vorige decennium. Sorry, sport-vierdeurs coupé.

Een mooi exemplaar van een mooie auto is natuurlijk extra begeerlijk. Zoals deze donkergroene CLS 55 AMG uit 2005, de eerste serie CLS (van voor de facelift). De staat van de auto is prima, een paar gebruikssporen daar gelaten. Binnen gaat de chique uitstraling gewoon verder. Beige leer met notenhouten accenten. Een mooie uitvoering: destijds lag de vanafprijs van de CLS 55 AMG rond de 150.000 euro.

Voor dit goed uitziende exemplaar met 56.000 km op de teller hoef je geen 150.000 euro meer te betalen. Maar, de CLS heeft wel eens de reputatie om een beetje afgetrapt te worden. Daarom is een bedrag van 31.950 euro nog best een hoop. Relatief gezien is het echter een goede deal voor wie een gave Mercedes-youngtimer zoekt. Koop dan!!1!1!