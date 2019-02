Zo is de BMW 330i helemaal het mannetje

Op de zwarte velgen na dan.

Jippie, de nieuwe BMW 3 Serie komt eraan. In Nederland krijgen we ongetwijfeld troosteloos saaie configuraties voor de kiezen, maar dat je de 3 Serie heel gaaf kunt aankleden bewijst dit exemplaar.

Waar we naar kijken is een 330i, samengesteld door BMW Autohaus Matthes. De Duitse autodealer heeft er een ware eye catcher van weten te maken, want de G20 3 Serie valt in deze configuratie goed op. De 330i beschikt over de kleur Portimao Blue met de nodige M Performance goodies. De BMW zal niet naar ieders smaak zijn. Zo werden alle chrome details zwart uitgevoerd en zijn de donkere achterruiten en zwarte velgen wellicht wat overkill. Mochten die schoenen je ding zijn, vraag dan bij de lokale dealert naar 20-inch 795M jetsers. Het woord chique is in elk geval niet van toepassing.

Desalniettemin is dit een 3 Serie met een serieus voorkomen. Het is zo’n beetje het dikste uiterlijk wat je kunt krijgen, tot BMW met de M3 op de proppen komt. In 330i-gedaante levert de 3 Serie 258 pk en 400 Nm koppel uit een tweeliter turbo viercilinder. Het voorlopige topmodel is de M340i xDrive, met 374 pk en 500 Nm koppel uit een geblazen zes-in-lijn.

Fotocredit: BimmerToday