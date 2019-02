Hier, de Volkswagen T-Roc R met 300 pk

Voor als een Golf R niet hoog genoeg op z'n pootjes staat.

De Mercedes-AMG GLA 45 was een populair alternatief op de A45 AMG, dus waarom niet dit concept overnemen? Zoiets moesten ze gedacht hebben bij Volkswagen, want de stadscrossover van het merk komt nu ook als gepeperd R-model op de markt.

Zie het oneerbiedig gezegd als een verhoogde Golf R. Zelfs de blauwe introductiekleur neemt Volkswagen over. Onder de kap is dan ook de bekende 2.0 TSI turbo viercilinder te vinden met 300 pk en 400 Nm koppel. De benzinemotor komt standaard met een zeventraps DSG-automaat en vierwielaandrijving. De T-Roc R doet 0-100 in 4,9 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u. Om de grotere auto goed tot stilstand te brengen zitten de grotere remmen van een Golf R Performance standaard op de T-Roc R.

Om de auto wat smoel te geven heeft Volkswagen de T-Roc R op 18-inch lichtmetalen gezet. 19-inch met 235/40 banden zijn optioneel. Wie de optie aanvinkt krijgt ook een titanium uitlaatsysteem Akrapovič gemonteerd. Ik zie nu @wouter twee duimen omhoog steken.

De T-Roc R die Volkswagen meeneemt naar Genève is nog een concept, maar het uiteindelijke productiemodel zal nauwelijks afwijken van deze versie.